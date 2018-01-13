Примера. «Реал» проиграл «Вильярреалу», Черышев провел на поле тайм

Мадридский «Реал» в рамках 19 тура испанской Примеры принимал на своем поле «Вильярреал». Значительная часть встречи прошла без голов, однако в последней десятиминутке «желтая субмарина» обеспечила себе победное преимущество.
Сливочные продолжат находиться в таблице на четвертом месте. Отставание от первого места составляет 16 очков.
Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур
Реал – Вильярреал – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 0:1 – Малья, 88.
«Реал»: Навас, Бэйл (Асенсио, 70), Варан, Иско (Лукас, 70), Каземиро, Карвахаль, Кроос, Марсело, Модрич, Роналду, Начо.
«Вильярреал»: Асенхо, Раба (Черышев, 46), Альваро, Бакка (Унал, 76), Бонера, Кастильехо (Рукавина, 83), Коста, Гаспар, Тригерос, Малья, Эрнандес.
Предупреждения: Карвахаль, 58; Лукас, 89 – Бакка, 44.