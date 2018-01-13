Примера. «Реал» проиграл «Вильярреалу», Черышев провел на поле тайм

Мадридский «Реал» в рамках 19 тура испанской Примеры принимал на своем поле «Вильярреал». Значительная часть встречи прошла без голов, однако в последней десятиминутке «желтая субмарина» обеспечила себе победное преимущество.

Сливочные продолжат находиться в таблице на четвертом месте. Отставание от первого места составляет 16 очков.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Реал – Вильярреал – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Малья, 88.

«Реал»: Навас, Бэйл (Асенсио, 70), Варан, Иско (Лукас, 70), Каземиро, Карвахаль, Кроос, Марсело, Модрич, Роналду, Начо.

«Вильярреал»: Асенхо, Раба (Черышев, 46), Альваро, Бакка (Унал, 76), Бонера, Кастильехо (Рукавина, 83), Коста, Гаспар, Тригерос, Малья, Эрнандес.

Предупреждения: Карвахаль, 58; Лукас, 89 – Бакка, 44.

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