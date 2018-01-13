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  • Примера. «Реал» проиграл «Вильярреалу», Черышев провел на поле тайм

Примера. «Реал» проиграл «Вильярреалу», Черышев провел на поле тайм

13 января 2018, 20:04
50

Мадридский «Реал» в рамках 19 тура испанской Примеры принимал на своем поле «Вильярреал». Значительная часть встречи прошла без голов, однако в последней десятиминутке «желтая субмарина» обеспечила себе победное преимущество.

Сливочные продолжат находиться в таблице на четвертом месте. Отставание от первого места составляет 16 очков.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Реал – Вильярреал – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

Гол: 0:1 – Малья, 88.

«Реал»: Навас, Бэйл (Асенсио, 70), Варан, Иско (Лукас, 70), Каземиро, Карвахаль, Кроос, Марсело, Модрич, Роналду, Начо.

«Вильярреал»: Асенхо, Раба (Черышев, 46), Альваро, Бакка (Унал, 76), Бонера, Кастильехо (Рукавина, 83), Коста, Гаспар, Тригерос, Малья, Эрнандес.

Предупреждения: Карвахаль, 58; Лукас, 89 – Бакка, 44.

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Турнирная таблица Примеры

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал Вильярреал Черышев Денис
Комментарии (50)
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dinar7777dinar
1515863149
ребят при всем уважении к достижениям кристинки но ему пора в катар или в китай !!
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Ф.К БАРСЕЛОНА
1515863281
Ждём очередных отмазок Зидана и игроков реала что типо еще нечего не решено и у них есть пол сезона чтоб все исправить.((
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Gullit 76
1515863363
Черышев явно не в форме .но своё дело сделал!может наберёт к ЧМ и пригодится сборной? Субмарину с победой! Зидан похоже подвис,команда играет только эпизодами,Роналду мажет с любых позиций.
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Jackson88
1515863375
это просто п*здец товарищи..... давить большинство времени и в конце пропустить.... и после этого Зидан будет говорить что не нужно усиление.... что то кажется что Зидана в скором времени пошлют нахрен.... стыдно за Реал
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dinar7777dinar
1515863579
болельщики барселоны прошу вас не усугубляйте и так очень катастрофически ужасное настроение болелам реала !! барселона должна делать очередной золотой хет трик в этом сезоне ! урааа каталонцы !!
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Red-white-чемпион
1515863770
молодцы
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Mr Abdullaev
1515864035
Зизу скоро уберут)
Ответить
petr69
1515864050
Зидану срочно нужно уйти. Как тренер пока слаб
Ответить
zigbert
1515864745
Похоже у Реала дела совсем плохи.
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Татарин за ЦСКА
1515864961
Реал позор,а Вильярреал молодцы,а Черышев умница!!!
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