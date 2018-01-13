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    Примера. «Реал» проиграл «Вильярреалу», Черышев провел на поле тайм

    Мадридский «Реал» в рамках 19 тура испанской Примеры принимал на своем поле «Вильярреал». Значительная часть встречи прошла без голов, однако в последней десятиминутке «желтая субмарина» обеспечила себе победное преимущество.

    Сливочные продолжат находиться в таблице на четвертом месте. Отставание от первого места составляет 16 очков.

    Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

    Реал – Вильярреал – 0:1 (0:0) Текстовая трансляция

    Гол: 0:1 – Малья, 88.

    «Реал»: Навас, Бэйл (Асенсио, 70), Варан, Иско (Лукас, 70), Каземиро, Карвахаль, Кроос, Марсело, Модрич, Роналду, Начо.

    «Вильярреал»: Асенхо, Раба (Черышев, 46), Альваро, Бакка (Унал, 76), Бонера, Кастильехо (Рукавина, 83), Коста, Гаспар, Тригерос, Малья, Эрнандес.

    Предупреждения: Карвахаль, 58; Лукас, 89 – Бакка, 44.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 20:04
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 13 января 2018, 22:37

      Не всегда можно побеждать. Пусть другие команды тоже подтянутся а то чемп где только 2 команды борются за чемпионство как-то скучно. Хотя в этом году Барсу уже не догнать

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Loxxam 14 января 2018, 00:47

      Реал занимается благотворительностью? Как мило :) Пусть другие команды подтянутся.... А печеньки будут раздавать??)))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 января 2018, 22:06

      так можно и в тройку не войти... хотя мало вероятно такое.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 января 2018, 21:51

      Думаю стоит купить форварда и крайнего напа чтобы напугать хотя бы роналду, а то вообще в посл время и зарплату хочет по больше и делает вид даже говорит что он лучший не только щас но и во всей истории футбола, не думаю что на данный момент Месси намного сильнее Роналду, Барселона Реала., когда было 30 Роналду он бегал лучше Месси, а щас Месси стукнулу 30, совпадение? Не думаю!!!

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 января 2018, 21:48

      Весь реал играет на Рональду, он забивает в ЛЧ выигрывают, тут не попадает я разных ситуацияй, результаты на лицо

      1
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      Рейтинг: +116

      ron 80 13 января 2018, 21:40

      Во Реалу попёрло......не дай Бог .....

      1
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      Рейтинг: +67296

      portero > ron 80 13 января 2018, 22:27

      им много фартило, теперь удача отвернулась

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 13 января 2018, 21:24

      Вот смеху то будет, уволить тренера с которым только что продлил контракт) перес такой перес)

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      Рейтинг: +1108

      qawzsexdr 13 января 2018, 21:21

      Спад у реала временный , нагонят еще

      0
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      Рейтинг: +114

      neomessi 13 января 2018, 21:18

      Пресс угробили.
      Даже Лестер не проиграл, жаль мои 17.8 кэфов.

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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 13 января 2018, 21:00

      еще и ставку запороли :(

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 13 января 2018, 20:41

      «Вильярреал» молодцы!

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