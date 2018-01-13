Примера. «Жирона» разгромила «Лас-Пальмас», забив шесть безответных голов

«Жирона» нанесла разгромное поражение «Лас-Пальмасу» в домашнем поединке 19-го тура Примеры.

Мяч шесть раз побывал в сетке ворот гостей. Хет-трик в свой актив записал Олунга. Еще по одному голу на счету Стуани, Гарсии и Порту.

Чемпионат Испании. Примера. 19-й тур

Жирона – Лас-Пальмас – 6:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Стуани, 25 (с пенальти); 2:0 – Олунга, 57; 3:0 – Гарсия, 64; 4:0 – Олунга, 70; 5:0 – Порту, 74; 6:0 – Олунга, 79.

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