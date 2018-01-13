ЦСКА не против совмещения постов Рахимичем в клубе и сборной Боснии и Герцеговины

Руководство ЦСКА дало разрешение бывшему полузащитнику команды Элверу Рахимичу на совмещение постов в сборной Боснии и Герцеговины и ДЮСШ армейцев.

Напомним, 4 января 41-летний футболист вошел в штаб нового тренера национальной команды Роберта Просинечки.

«Я поговорил с руководством ЦСКА, они разрешили мне совмещать работу в сборной и клубе, все нормально», – сказал Рахимич.

Рахимич защищал цвета красно-синих с 2001 по 2014 годы, став в их составе пятикратным чемпионом России и пятикратным обладателем Суперкубка страны. Кроме того, вместе с ЦСКА он семь раз побеждал в национальном Кубке и завоевал Кубок УЕФА. После завершения карьеры игрока работал в тренерском штабе армейцев (с 2013 по 2015 годы), с 2015 года – в ДЮСШ ЦСКА.

За сборную Боснии и Герцеговины Рахимич выступал с 2007 по 2013 год. На чемпионате мира-2014 он входил в тренерский штаб национальной команды.