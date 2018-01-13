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    ЦСКА не против совмещения постов Рахимичем в клубе и сборной Боснии и Герцеговины

    Руководство ЦСКА дало разрешение бывшему полузащитнику команды Элверу Рахимичу на совмещение постов в сборной Боснии и Герцеговины и ДЮСШ армейцев.

    Напомним, 4 января 41-летний футболист вошел в штаб нового тренера национальной команды Роберта Просинечки.

    «Я поговорил с руководством ЦСКА, они разрешили мне совмещать работу в сборной и клубе, все нормально», – сказал Рахимич.

    Рахимич защищал цвета красно-синих с 2001 по 2014 годы, став в их составе пятикратным чемпионом России и пятикратным обладателем Суперкубка страны. Кроме того, вместе с ЦСКА он семь раз побеждал в национальном Кубке и завоевал Кубок УЕФА. После завершения карьеры игрока работал в тренерском штабе армейцев (с 2013 по 2015 годы), с 2015 года – в ДЮСШ ЦСКА.

    За сборную Боснии и Герцеговины Рахимич выступал с 2007 по 2013 год. На чемпионате мира-2014 он входил в тренерский штаб национальной команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.01.2018 12:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 13 января 2018, 12:42

      Воспитали...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +694

      NIK32RUS 13 января 2018, 12:27

      хороший человек везде нужен!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 13 января 2018, 12:23

      Папа сможет и там ,и сям.. ))

      3
      Ответить
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