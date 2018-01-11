«Зенит» сделал бюст Манчини для Эрмитажа

Пресс-служба «Зенита» отреагировала на слова Роберто Манчини о том, что в Эрмитаже на него смотрят, как на статую.

В твиттере петебургского клуба появилось изображение бюста итальянца на фоне музейного зала.

Ранее Манчини поделился отношением к работе со сборной Италии.

Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на источник писал о том, что специалист не собирается уходить из российского клуба.