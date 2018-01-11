Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» сделал бюст Манчини для Эрмитажа

    Пресс-служба «Зенита» отреагировала на слова Роберто Манчини о том, что в Эрмитаже на него смотрят, как на статую.

    В твиттере петебургского клуба появилось изображение бюста итальянца на фоне музейного зала.

    Ранее Манчини поделился отношением к работе со сборной Италии.

    Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на источник писал о том, что специалист не собирается уходить из российского клуба.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.01.2018 18:17
    Рекомендуем
    Комментарии32
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 января 2018, 10:31

      Вообще-то раньше (лет 30 назад) в Эрмитаже выставлялись шедевры,а теперь,что ,вместо них копии тренеров и им подобных вроде как от эпохи Возрождения к эпохе ВЫРОЖДЕНИЯ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 января 2018, 06:36

      В Эрмитаже уже наверное целый зал подобных статуй:Мутко, Орлов и т.д.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Ще Гевара 12 января 2018, 09:02

      А главное бюст Фурсенко в виде древней богини "Осени-Весны" :))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1060

      makson_klim 11 января 2018, 23:45

      у меня тоже сын меня из пластелина лепил....такой смешной я оказалось...всей родней ржали))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 января 2018, 23:04

      Мироточит?)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 11 января 2018, 21:32

      дело семейное

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 января 2018, 21:02

      Не путайте Божий дар с яичницей,кто такой Манчини.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 11 января 2018, 20:54

      Похоже, что в Эрмитаже уже был (не очень удачной работы) бюст Олега Митяева.. просто тогу долепили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 11 января 2018, 20:41

      Надеюсь, пригласили того же скульптора, что и Рональду лепил?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1427

      Freyd 11 января 2018, 20:25

      А кто такой Манчини,чтоб ему местечко в Эрмитаже нашлось?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +381

      Portoz 11 января 2018, 20:19

      фу б...ь бомжи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11