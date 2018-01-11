«Зенит» сделал бюст Манчини для Эрмитажа

Вообще-то раньше (лет 30 назад) в Эрмитаже выставлялись шедевры,а теперь,что ,вместо них копии тренеров и им подобных вроде как от эпохи Возрождения к эпохе ВЫРОЖДЕНИЯ?
Пресс-служба «Зенита» отреагировала на слова Роберто Манчини о том, что в Эрмитаже на него смотрят, как на статую.
В твиттере петебургского клуба появилось изображение бюста итальянца на фоне музейного зала.
Ранее Манчини поделился отношением к работе со сборной Италии.
Сегодня «Бомбардир» со ссылкой на источник писал о том, что специалист не собирается уходить из российского клуба.
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— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 11 января 2018 г.