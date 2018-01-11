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  • Самый старый футболист мира продлил контракт с «Йокогамой», в феврале ему исполнится 51 год

Самый старый футболист мира продлил контракт с «Йокогамой», в феврале ему исполнится 51 год

11 января 2018, 12:42
9

Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура подписал новое соглашение с клубом.

Следующий сезон во втором дивизионе чемпионата Японии станет для 50-летнего футболиста 33-м в профессиональной карьере. Японец начал выступления на взрослом уровне в 1986 году за «Сантос».

«Я всегда буду играть с сердцем и расти как футболист», – приводит его слова источник со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Миура играл за 13 клубов, включая «Палмейрас», «Дженоа» и загребское «Динамо».

26-го февраля форварду исполнится 51 год.

Источник: BBC
Азия Япония
Комментарии (9)
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absent32
1515664681
совсем сдурели эти ипонцы. к нам на ЧМ приедет?
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Nurik Ponsuato
1515664788
В свой 51 лучше Дзюбы зуб даю
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insider_retro
1515665679
Миура живёт не по паспорту, а по велению души (может, даже самурайской..)!..
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Masteralex
1515668125
второй дивизион Японии, это типа ПФЛ что ли? на таком уровне по идее и у нас могут быть такие ветераны
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Kulimen
1515673460
Дед скоро со своими внуками на поле сможет зарубиться.
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dok66
1515681847
И почему он самый старый ? И что такое "старый ? В таких лигах играют футболисты и более старших возрастов !
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OfaZavr
1515683945
молодец дед, раз здоровье позволяет то почему бы и нет)
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