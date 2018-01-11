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    Самый старый футболист мира продлил контракт с «Йокогамой», в феврале ему исполнится 51 год

    Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура подписал новое соглашение с клубом.

    Следующий сезон во втором дивизионе чемпионата Японии станет для 50-летнего футболиста 33-м в профессиональной карьере. Японец начал выступления на взрослом уровне в 1986 году за «Сантос».

    «Я всегда буду играть с сердцем и расти как футболист», – приводит его слова источник со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

    Миура играл за 13 клубов, включая «Палмейрас», «Дженоа» и загребское «Динамо».

    26-го февраля форварду исполнится 51 год.

    Источник: BBC

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    11.01.2018 12:42
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 18:19

      молодец дед, раз здоровье позволяет то почему бы и нет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:44

      И почему он самый старый ? И что такое "старый ? В таких лигах играют футболисты и более старших возрастов !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 11 января 2018, 15:24

      Дед скоро со своими внуками на поле сможет зарубиться.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 11 января 2018, 13:55

      второй дивизион Японии, это типа ПФЛ что ли? на таком уровне по идее и у нас могут быть такие ветераны

      0
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      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Masteralex 11 января 2018, 16:17

      ФНЛ. Джей-Лига 2.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 13:14

      Миура живёт не по паспорту, а по велению души (может, даже самурайской..)!..

      1
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 11 января 2018, 12:59

      В свой 51 лучше Дзюбы зуб даю

      0
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      Рейтинг: +2888

      absent32 11 января 2018, 12:58

      совсем сдурели эти ипонцы. к нам на ЧМ приедет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +473

      Файдаэн > absent32 11 января 2018, 16:19

      В сборной с 2000-го не играет.

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