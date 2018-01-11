Самый старый футболист мира продлил контракт с «Йокогамой», в феврале ему исполнится 51 год

Нападающий «Йокогамы» Кадзуеси Миура подписал новое соглашение с клубом.

Следующий сезон во втором дивизионе чемпионата Японии станет для 50-летнего футболиста 33-м в профессиональной карьере. Японец начал выступления на взрослом уровне в 1986 году за «Сантос».

«Я всегда буду играть с сердцем и расти как футболист», – приводит его слова источник со ссылкой на информационное агентство Kyodo.

Миура играл за 13 клубов, включая «Палмейрас», «Дженоа» и загребское «Динамо».

26-го февраля форварду исполнится 51 год.