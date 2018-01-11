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  • Ари: «Матч со «Спартаком» – как финал. Важнейший! А для меня особенно»

Ари: «Матч со «Спартаком» – как финал. Важнейший! А для меня особенно»

11 января 2018, 08:18
11

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что хочет не только пройти как можно дальше по турнирной сетке Лиги Европы, но и завоевать золотые медали чемпионата России в этом году. Бразилец, который выступает в России восьмой год, имеет пока на своем счету лишь победу в Кубке России.

– К февральским матчам с «Ниццей» рассчитываете набрать оптимальную форму?

– Да, думаю, все будет хорошо. Хочется сыграть против Балотелли!

– Вы ведь уже встречались с ним, когда выступали за «Краснодар»?

– Причем мы тогда победили 5:2. А я сделал дубль. Было бы неплохо повторить.

– Как далеко способен пройти «Локо» в Лиге Европы?

– В этом турнире много сильных клубов, так что будет тяжело. Но попробуем пройти как можно дальше. Нам это по силам.

– При этом в чемпионате «Локомотив» на первом месте. Сохранить лидерство – задача поважнее, согласны?

– Я в России уже почти восемь лет. И никогда пока не был чемпионом. Кубок в прошлом году стал моим первым трофеем. Поэтому я, конечно, мечтаю выиграть золото. Но говорить об этом рано. В начале сезона все твердили, что «Зенит» не догнать, а ближе к зиме вон как вышло. Так что не стоит сейчас болтать. Надо работать. Матчей впереди полно.

– В первом же весеннем туре вас ждет встреча со «Спартаком».

– О да! Этот матч – как финал. Важнейший! А для меня особенно. В последнем матче со «Спартаком» не играл, но теперь буду готов. Важно, что мы играем дома.

– Болельщиков красно-белых тоже будет по традиции много. Как думаете, у них о вас остались теплые воспоминания?

– Не знаю. Но я с радостью вспоминаю время, проведенное в «Спартаке». Именно из-за фанатов. Например, на матчах Лиги чемпионов в «Лужниках» было так много народу!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив Спартак Ницца Балотелли Марио Ари
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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oyabun
1515649961
Ари все никак не угомонится по отношению к Спартаку? Что он хочет доказать и кому?
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insider_retro
1515655992
Если без эмоций, то в сухом остатке имеем борьбу за очки!.. А всё остальное - это внешний антураж ответственного поединка!...))
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OfaZavr
1515660846
классный матч должен получиться, особенно если после паузы в оптимальных составах сыграют обе команды да и если подготовятся хорошо и будут в оптимальной форме.
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Vlad_Tverskoy
1515664184
вот вот братан вспоминай нас и великие лужники!такого больше не будет))) а то что вы играете дома это пустяки)ваших девочек будет не слышно на трибунах) красно-белые будут как дома))) хочешь снимай варешки-хочешь нет))) вперед FCSM
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Алекс 914
1515664444
Уверен, что в этот раз Локомотив не отскочит!!! Вернем должок!!!
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anatolich72
1515667600
норм игрок никакой гадости про бывшую команду Ари респект.
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