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    Ари: «Матч со «Спартаком» – как финал. Важнейший! А для меня особенно»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что хочет не только пройти как можно дальше по турнирной сетке Лиги Европы, но и завоевать золотые медали чемпионата России в этом году. Бразилец, который выступает в России восьмой год, имеет пока на своем счету лишь победу в Кубке России.

    – К февральским матчам с «Ниццей» рассчитываете набрать оптимальную форму?

    – Да, думаю, все будет хорошо. Хочется сыграть против Балотелли!

    – Вы ведь уже встречались с ним, когда выступали за «Краснодар»?

    – Причем мы тогда победили 5:2. А я сделал дубль. Было бы неплохо повторить.

    – Как далеко способен пройти «Локо» в Лиге Европы?

    – В этом турнире много сильных клубов, так что будет тяжело. Но попробуем пройти как можно дальше. Нам это по силам.

    – При этом в чемпионате «Локомотив» на первом месте. Сохранить лидерство – задача поважнее, согласны?

    – Я в России уже почти восемь лет. И никогда пока не был чемпионом. Кубок в прошлом году стал моим первым трофеем. Поэтому я, конечно, мечтаю выиграть золото. Но говорить об этом рано. В начале сезона все твердили, что «Зенит» не догнать, а ближе к зиме вон как вышло. Так что не стоит сейчас болтать. Надо работать. Матчей впереди полно.

    – В первом же весеннем туре вас ждет встреча со «Спартаком».

    – О да! Этот матч – как финал. Важнейший! А для меня особенно. В последнем матче со «Спартаком» не играл, но теперь буду готов. Важно, что мы играем дома.

    – Болельщиков красно-белых тоже будет по традиции много. Как думаете, у них о вас остались теплые воспоминания?

    – Не знаю. Но я с радостью вспоминаю время, проведенное в «Спартаке». Именно из-за фанатов. Например, на матчах Лиги чемпионов в «Лужниках» было так много народу!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 08:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 января 2018, 13:46

      норм игрок никакой гадости про бывшую команду Ари респект.

      2
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 11 января 2018, 12:54

      Уверен, что в этот раз Локомотив не отскочит!!! Вернем должок!!!

      -2
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Алекс 914 11 января 2018, 18:28

      Мне кажется следующие пару лет как минимум вы будете долги отдавать за отскоки в прошлом году))

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 11 января 2018, 12:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вот вот братан вспоминай нас и великие лужники!такого больше не будет))) а то что вы играете дома это пустяки)ваших девочек будет не слышно на трибунах) красно-белые будут как дома))) хочешь снимай варешки-хочешь нет))) вперед FCSM

      -4
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      Рейтинг: +1257

      Romantic2010 > Vlad_Tverskoy 11 января 2018, 18:29

      Приезжайте к нам на барбекю...Свининка отменная получится 4 марта!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 11:54

      классный матч должен получиться, особенно если после паузы в оптимальных составах сыграют обе команды да и если подготовятся хорошо и будут в оптимальной форме.

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 января 2018, 10:33

      Если без эмоций, то в сухом остатке имеем борьбу за очки!.. А всё остальное - это внешний антураж ответственного поединка!...))

      4
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 11 января 2018, 08:52

      Ари все никак не угомонится по отношению к Спартаку? Что он хочет доказать и кому?

      2
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > oyabun 11 января 2018, 10:20

      Наверное то,что Спартак зря отказался от него...

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > oyabun 11 января 2018, 11:25

      Да его просто жаба душит и все.

      -1
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > Ruryu 11 января 2018, 11:43

      Кстати я тоже считаю, что зря в свое время его продали. Полезный игрок. Но столько лет прошло, мог бы уже и успокоиться.

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