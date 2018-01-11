Ари: «Матч со «Спартаком» – как финал. Важнейший! А для меня особенно»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, что хочет не только пройти как можно дальше по турнирной сетке Лиги Европы, но и завоевать золотые медали чемпионата России в этом году. Бразилец, который выступает в России восьмой год, имеет пока на своем счету лишь победу в Кубке России.

– К февральским матчам с «Ниццей» рассчитываете набрать оптимальную форму?

– Да, думаю, все будет хорошо. Хочется сыграть против Балотелли!

– Вы ведь уже встречались с ним, когда выступали за «Краснодар»?

– Причем мы тогда победили 5:2. А я сделал дубль. Было бы неплохо повторить.

– Как далеко способен пройти «Локо» в Лиге Европы?

– В этом турнире много сильных клубов, так что будет тяжело. Но попробуем пройти как можно дальше. Нам это по силам.

– При этом в чемпионате «Локомотив» на первом месте. Сохранить лидерство – задача поважнее, согласны?

– Я в России уже почти восемь лет. И никогда пока не был чемпионом. Кубок в прошлом году стал моим первым трофеем. Поэтому я, конечно, мечтаю выиграть золото. Но говорить об этом рано. В начале сезона все твердили, что «Зенит» не догнать, а ближе к зиме вон как вышло. Так что не стоит сейчас болтать. Надо работать. Матчей впереди полно.

– В первом же весеннем туре вас ждет встреча со «Спартаком».

– О да! Этот матч – как финал. Важнейший! А для меня особенно. В последнем матче со «Спартаком» не играл, но теперь буду готов. Важно, что мы играем дома.

– Болельщиков красно-белых тоже будет по традиции много. Как думаете, у них о вас остались теплые воспоминания?

– Не знаю. Но я с радостью вспоминаю время, проведенное в «Спартаке». Именно из-за фанатов. Например, на матчах Лиги чемпионов в «Лужниках» было так много народу!