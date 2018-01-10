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Три клуба РФПЛ проявляют интерес к Караваеву

10 января 2018, 13:40
12

Футбольный агент защитника «Спарты» Вячеслава Караваева не исключил, что футболист продолжит карьеру в России. Как отметил Алексей Сафонов, к игроку проявляют интерес три клуба РФПЛ.

«Для «Спарты», которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты слишком дорогой игрок. «Спарта» живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав — игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в «Славию», которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось.

Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, с тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернется в Россию», — сказал агент.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Чехии лишь три матча.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Спарта Караваев Вячеслав
Комментарии (12)
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Cherembas
1515581068
беги домой пока не сдох на скамье
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insider_retro
1515582541
Как-то поганенько у парня складывается на чужбине...
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Kivi_kivi22
1515585720
Да игрок молодой еще,за Европу держаться надо)
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hevbn 28
1515586175
Интересная карьера получается у Караваева , по сути в России пока он играл только за молодежную сборную , а в таком крепком клубе как Спарта который стабильно играет в Еврокубках стал лучшим игроком, всегда было интересно почему он даже не вызывался в главную сборную.Интересно будет посмотреть что у него получится в новой команде, да и вообще посмотреть на него.
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DOCTOR PENALTY
1515588044
Сначала никому не нужен, теперь всем и срочно. Это по-нашему.
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OfaZavr
1515595720
с одной стороны хотелось бы его возвращения особенно перед ЧМ чтобы не сидел в другом таком же клубе, а с другой остаться в Европе все таки лучше особенно если какой-нибудь клуб будет сильно в нем заинтересован пусть и не сильный но где будет возможность постоянно играть.
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Сильвербой
1515598047
Интересно, куда же он перейдет!? Было бы не плохо посмотреть на него в Спартаке!
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Houston
1515604192
Каррера не спи!!!!
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