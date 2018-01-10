Три клуба РФПЛ проявляют интерес к Караваеву

Футбольный агент защитника «Спарты» Вячеслава Караваева не исключил, что футболист продолжит карьеру в России. Как отметил Алексей Сафонов, к игроку проявляют интерес три клуба РФПЛ.

«Для «Спарты», которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты слишком дорогой игрок. «Спарта» живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав — игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в «Славию», которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось.

Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, с тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернется в Россию», — сказал агент.

В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Чехии лишь три матча.