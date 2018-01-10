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    Три клуба РФПЛ проявляют интерес к Караваеву

    Футбольный агент защитника «Спарты» Вячеслава Караваева не исключил, что футболист продолжит карьеру в России. Как отметил Алексей Сафонов, к игроку проявляют интерес три клуба РФПЛ.

    «Для «Спарты», которая не попала в Лигу чемпионов и сразу же вылетела из Лиги Европы, Караваев с учетом бонусов и максимальной для клуба зарплаты слишком дорогой игрок. «Спарта» живет за счет продаж футболистов. Там рассчитывали, что Караваев уйдет. Новый тренер не ставил его в состав — игрока выдавливали, чтобы он не висел гирей на бюджете. Хотели передать в «Славию», которая играла в Лиге чемпионов. Не срослось.

    Теперь идут переговоры с рядом клубов, в том числе, не буду скрывать, с тремя российскими. Пока стороны к консенсусу не пришли. Но, полагаю, на 90 процентов Караваев уже зимой сменит клуб. Хотя не факт, что он вернется в Россию», — сказал агент.

    В текущем сезоне футболист провел в чемпионате Чехии лишь три матча.

    Источник: Бобсоккер

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    10.01.2018 13:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +450

      Houston 10 января 2018, 20:09

      Каррера не спи!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 января 2018, 18:27

      Интересно, куда же он перейдет!? Было бы не плохо посмотреть на него в Спартаке!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 января 2018, 17:48

      с одной стороны хотелось бы его возвращения особенно перед ЧМ чтобы не сидел в другом таком же клубе, а с другой остаться в Европе все таки лучше особенно если какой-нибудь клуб будет сильно в нем заинтересован пусть и не сильный но где будет возможность постоянно играть.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 10 января 2018, 15:40

      Сначала никому не нужен, теперь всем и срочно. Это по-нашему.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 10 января 2018, 15:09

      Интересная карьера получается у Караваева , по сути в России пока он играл только за молодежную сборную , а в таком крепком клубе как Спарта который стабильно играет в Еврокубках стал лучшим игроком, всегда было интересно почему он даже не вызывался в главную сборную.Интересно будет посмотреть что у него получится в новой команде, да и вообще посмотреть на него.

      1
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      Рейтинг: +11

      Kivi_kivi22 10 января 2018, 15:02

      Да игрок молодой еще,за Европу держаться надо)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 января 2018, 14:09

      Как-то поганенько у парня складывается на чужбине...

      7
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      Рейтинг: +1943

      VIPded > insider_retro 10 января 2018, 14:37

      Это у Спарты поганенько дела пошли, а Слава играл хорошо. Не пропадёт...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > VIPded 10 января 2018, 14:41

      Получилось, что проблемы клуба стали причиной проблем игрока... Несмотря на имеющийся контракт, начинаются какие-то не красивые движения по выдавливанию и т.п. Всегда писал, что хочу успешного продвижения НАШИХ людей ТАМ!...

      6
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 10 января 2018, 13:44

      беги домой пока не сдох на скамье

      0
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