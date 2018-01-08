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  • Неймар, Месси и Кейн – в тройке самых дорогих игроков мира, Роналду – 49-й

Неймар, Месси и Кейн – в тройке самых дорогих игроков мира, Роналду – 49-й

8 января 2018, 17:18
43

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих по стоимости игроков из топ-5 европейских чемпионатов. При составлении списка в учет шли возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус.

В первую тройку попали нападающий «ПСЖ» Неймар (213 миллионов евро), форвард «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона) и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 миллиона).

Также в первую десятку вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», 192,5 миллиона), Пауло Дибала («Ювентус», 174,6), Деле Алли («Тоттенхэм», 171,3), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 167,8), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», 164,8), Антуан Гризманн («Атлетико», 150,2) и Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 147,5).

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом года по различным версиям, расположился лишь на 49-м месте с оценочной стоимостью в 80,4 миллиона евро.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона ПСЖ Тоттенхэм Реал Ювентус Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Атлетико Месси Лионель Роналду Криштиану Лукаку Ромелу Гризманн Антуан Де Брюйне Кевин Неймар Кейн Гарри Погба Поль Дибала Пауло Алли Деле Мбаппе Килиан
Комментарии (43)
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Alex ostrov
1515421590
Куда мир катится, откуда такие цифры????
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Cules2013
1515421802
трансфермаркет адекватнее явно, но эти ребята старались оценить не талант в денежном эквиваленте, а реальную цену, за которую сейчас можно было бы их продать, поэтому всё становится на свои места.
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insider_retro
1515422668
Надо думать, что перед публикацией, куча спецов вылизала массу инфы и причесала кучу статистики!!... Зато теперь, не считая убийственных цифр, имеется не плохая иерархия действующих игроков!... А не просто хвальба или грызня журналистов...))
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Сильвербой
1515423538
Наверное 49-й это не совсем правильно!
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OfaZavr
1515423550
Странно что такая большая разница в стоимости между Месси и Роналду, по классу и достижениям примерно равны да и по возрасту почти тоже.
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gigs84
1515423940
А Криштиану всё-равно круче всех!!
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Татарин за ЦСКА
1515425402
Дели Али выше чем Кевин де Брёйне???Остановите этот мир
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dinar7777dinar
1515428600
не порядок как так кристинка и на 49 месте !! поэтому он походу играть то перестал ! вчера вообще не лучше нашего дзюбиньо бегал !!
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Superviser77
1515428994
Только этот 49-ый победитель ЛЧ, ЧЕ и Ла Лиги....и самый богатый футболист мира, а чем похвастаются остальные??!!
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Psih86
1515429565
Лукаку,Погба,Гризманн - это просто жесть,ни кто из них даже 100 не стоит...Все остальные конечно лучше этих клоунов,но от куда такие цены.....
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