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    Неймар, Месси и Кейн – в тройке самых дорогих игроков мира, Роналду – 49-й

    CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих по стоимости игроков из топ-5 европейских чемпионатов. При составлении списка в учет шли возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус.

    В первую тройку попали нападающий «ПСЖ» Неймар (213 миллионов евро), форвард «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона) и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 миллиона).

    Также в первую десятку вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», 192,5 миллиона), Пауло Дибала («Ювентус», 174,6), Деле Алли («Тоттенхэм», 171,3), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 167,8), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», 164,8), Антуан Гризманн («Атлетико», 150,2) и Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 147,5).

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом года по различным версиям, расположился лишь на 49-м месте с оценочной стоимостью в 80,4 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.01.2018 17:18
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +21

      VovkaLC 9 января 2018, 11:23

      Ага, купите Роналду за 80.4 и Лукаку за 164.8, я посмотрю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 января 2018, 22:44

      Если бы была возможность его купить его трансфер был бы выше чем Неймара

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 января 2018, 21:52

      Рейтинг на эпатаже. Уверен - Роналду 49~й было в изначально варианте заголовка. Всё, после этого можно не заморачиваться, остальная последовательность мало что меняет в продажах.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 8 января 2018, 20:13

      Туманно, абстрактно,необъективно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 8 января 2018, 20:12

      бредовый рейтинг...Неймар дороже всех? смешно...Он не лучше Азара, который в данном списке не присутсвует..

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > SmilingDevil 8 января 2018, 22:15

      лучше и намного, уж поверьте, я игры Челси смотрю.

      0
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      ...
      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Cules2013 14 января 2018, 05:51

      А лукаку лучше? Или Кэйн?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1639

      Psih86 8 января 2018, 19:39

      Лукаку,Погба,Гризманн - это просто жесть,ни кто из них даже 100 не стоит...Все остальные конечно лучше этих клоунов,но от куда такие цены.....

      5
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      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein > Psih86 8 января 2018, 21:42

      Ну во-первых, "откуда" пишется вместе. Во-вторых, за гребанного Ван Дийка Ливерпуль отдал 75 лямов фунтов стерлингов, так что все вышеуказанные товарищи по умолчанию должны быть в разы дороже, таков рынок.

      -2
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > Russisch Schwein 14 января 2018, 05:53

      Да походу в мире одни дебилы .... В футбольном...Близится дефолт или финансовый кризис..

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 января 2018, 19:29

      Только этот 49-ый победитель ЛЧ, ЧЕ и Ла Лиги....и самый богатый футболист мира, а чем похвастаются остальные??!!

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 января 2018, 19:23

      не порядок как так кристинка и на 49 месте !! поэтому он походу играть то перестал ! вчера вообще не лучше нашего дзюбиньо бегал !!

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 8 января 2018, 18:59

      Ну у роналду вроде контракт через пол года офф если не ошибаюсь) плюс старик жесткий) Только не врубаюсь, зачем включать срок контракта? это как-то влияет на игру и скилы футболиста?

      0
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      Рейтинг: +48

      Danpos > DeStar 8 января 2018, 20:49

      до 21 вроде

      0
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      Рейтинг: +67

      ilya43rus 8 января 2018, 18:53

      капец цены гнут!!!

      0
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