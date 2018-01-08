Неймар, Месси и Кейн – в тройке самых дорогих игроков мира, Роналду – 49-й

CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих по стоимости игроков из топ-5 европейских чемпионатов. При составлении списка в учет шли возраст, позиция, срок контракта, результативность и международный статус.

В первую тройку попали нападающий «ПСЖ» Неймар (213 миллионов евро), форвард «Барселоны» Лионель Месси (202,2 миллиона) и нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн (194,7 миллиона).

Также в первую десятку вошли Килиан Мбаппе («ПСЖ», 192,5 миллиона), Пауло Дибала («Ювентус», 174,6), Деле Алли («Тоттенхэм», 171,3), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 167,8), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед», 164,8), Антуан Гризманн («Атлетико», 150,2) и Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 147,5).

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, признанный лучшим футболистом года по различным версиям, расположился лишь на 49-м месте с оценочной стоимостью в 80,4 миллиона евро.