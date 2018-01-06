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    Серия А. «Интер» упустил победу над «Фиорентиной», миланцы не могут победить больше месяца

    В матче 20 тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала на своем поле миланский «Интер». Гостям три очка мог принести гол Мауро Икарди, однако в концовке они пропустили.

    «Интер» в таблице идет третьим, «фиалки» – восьмыми.

    Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

    Фиорентина – Интер – 1:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Икарди, 55; 1:1 – Симеоне, 90+1.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.01.2018 00:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +143

      Вит65 6 января 2018, 11:08

      Читай мой прогноз от 12 декабря. Все сбывается. Ничегошеньки Интер не выиграет. Вечно второй. А сейчас даже может и третий, а то и ниже. Только картонное скудетто могут выиграть, когда у истинного чемпиона отобрали незаконно скудетто. На чужом несчастье своего счастья не построишь. Создали скандал на ровном месте, и взмыли наверх на фоне скандала. Но время все расставило по местам. Время вообще самый лучший судья. Всем раздает по заслугам. Всех вернуло туда, где каждый должен находиться. Нужно побеждать на поле, а не в кулуарах и интригах. А Интер пока этого сделать не может. Forza Juve!!!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 6 января 2018, 06:51

      jjjj

      0
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 6 января 2018, 02:25

      А ведь так хорошо начинали (

      0
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      Рейтинг: +10

      Doc_tor 6 января 2018, 02:06

      Fffkbkez

      0
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 6 января 2018, 01:05

      inter merda!

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