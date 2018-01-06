Серия А. «Интер» упустил победу над «Фиорентиной», миланцы не могут победить больше месяца

В матче 20 тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала на своем поле миланский «Интер». Гостям три очка мог принести гол Мауро Икарди, однако в концовке они пропустили.

«Интер» в таблице идет третьим, «фиалки» – восьмыми.

Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур

Фиорентина – Интер – 1:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Икарди, 55; 1:1 – Симеоне, 90+1.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А