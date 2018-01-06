Серия А. «Интер» упустил победу над «Фиорентиной», миланцы не могут победить больше месяца

Читай мой прогноз от 12 декабря. Все сбывается. Ничегошеньки Интер не выиграет. Вечно второй. А сейчас даже может и третий, а то и ниже. Только картонное скудетто могут выиграть, когда у истинного чемпиона отобрали незаконно скудетто. На чужом несчастье своего счастья не построишь. Создали скандал на ровном месте, и взмыли наверх на фоне скандала. Но время все расставило по местам. Время вообще самый лучший судья. Всем раздает по заслугам. Всех вернуло туда, где каждый должен находиться. Нужно побеждать на поле, а не в кулуарах и интригах. А Интер пока этого сделать не может. Forza Juve!!!
В матче 20 тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала на своем поле миланский «Интер». Гостям три очка мог принести гол Мауро Икарди, однако в концовке они пропустили.
«Интер» в таблице идет третьим, «фиалки» – восьмыми.
Чемпионат Италии. Серия А. 20-й тур
Фиорентина – Интер – 1:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Икарди, 55; 1:1 – Симеоне, 90+1.