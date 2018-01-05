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    Защитник Франции-U21 Лукас Эрнандес будет выступать за Испанию; его брат Тео близок к такому же решению

    Французский защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес на взрослом уровне будет выступать за сборную Испании. Об этом сообщило испанское издание Marca.

    21-летний футболист заигран за молодежную команду Франции, но имеет испанские корни и подал документы на испанский паспорт.

    К такому же шагу склоняется его брат Тео, выступающий за «Реал». Защитник «сливочных» играл только за сборную Франции до 20-ти лет.

    О мотивах братьев источник не сообщил.

    В декабре 2017 года Лукас опубликовал видео, в котором поздравил Тео с Новым годом и посмеялся над четвертым местом королевского клуба в турнирной таблице чемпионата Испании.

    Источник: Marca

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    05.01.2018 17:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 5 января 2018, 18:47

      провакейшен...

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