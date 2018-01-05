Защитник Франции-U21 Лукас Эрнандес будет выступать за Испанию; его брат Тео близок к такому же решению

Французский защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес на взрослом уровне будет выступать за сборную Испании. Об этом сообщило испанское издание Marca.

21-летний футболист заигран за молодежную команду Франции, но имеет испанские корни и подал документы на испанский паспорт.

К такому же шагу склоняется его брат Тео, выступающий за «Реал». Защитник «сливочных» играл только за сборную Франции до 20-ти лет.

О мотивах братьев источник не сообщил.

В декабре 2017 года Лукас опубликовал видео, в котором поздравил Тео с Новым годом и посмеялся над четвертым местом королевского клуба в турнирной таблице чемпионата Испании.