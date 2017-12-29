Лукас Эрнандес поздравил брата с Рождеством, посмеявшись над четвертым местом «Реала»

Защитник «Атлетико» Лукас Эрнандес провел онлайн-трансляцию в инстаграме. 21-летний француз обратился к брату Тео, выступающему за «Реал».

«Во-первых, поздравляю тебя с Рождеством. Во-вторых, счастливого Нового года.

Третье: надеюсь, ты получишь много подарков от Санты. Четвертое: «Реал» Мадрид (о месте клуба в таблице Примеры – прим. «Бомбардира»), – сказал Лукас.

Тео Эрнандес пополнил состав «сливочных» в июле, перейдя из «Атлетико» за 30 миллионов евро. В текущем сезоне он принял участие в 11-ти матчах всех турниров, в которых отдал одну результативную передачу.

Команда Диего Симеоне после 17-ти туров чемпионата занимает вторую строчку.