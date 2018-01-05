«Бавария» хочет сохранить Хайнкеса

Руководство «Баварии» рассчитывает удержать по окончании сезона на посту главного тренера Юппа Хайнкеса, сообщает Kicker. Контракт, подписанный со специалистом после увольнения Карло Анчелотти, рассчитан до завершения текущего сезона.

В Мюнхене хотят уговорить Хайнкеса остаться еще минимум на один сезон. Сам же тренер неоднократно говорил о том, что не рассматривает возможности пролонгации соглашения с клубом.

Напомним, он пришел в «Баварию» в начале октября 2017 года.