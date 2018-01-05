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    «Бавария» хочет сохранить Хайнкеса

    Руководство «Баварии» рассчитывает удержать по окончании сезона на посту главного тренера Юппа Хайнкеса, сообщает Kicker. Контракт, подписанный со специалистом после увольнения Карло Анчелотти, рассчитан до завершения текущего сезона.

    В Мюнхене хотят уговорить Хайнкеса остаться еще минимум на один сезон. Сам же тренер неоднократно говорил о том, что не рассматривает возможности пролонгации соглашения с клубом.

    Напомним, он пришел в «Баварию» в начале октября 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 09:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 января 2018, 12:10

      Деда надо удержать.. Это самый лучший щас вариант..

      0
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 января 2018, 11:10

      Пусть ещё хотя бы на годик останется! Двумя руками за!

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 января 2018, 10:11

      Старина Юпп - лучший со времен Хитцфельда. Желаю искренне ещё раз выиграть ему ЛЧ. Этот дед может!!!

      4
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > Danish Dynamite 5 января 2018, 11:57

      Не просто со времен Отто, а лучший. Только он знает как заводится баварская машина, к тому же послужной и трофейный список у него на порядок больше.

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