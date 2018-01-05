Эвра готов подписать контакт с «Галатасараем»

Бывший защитник «Марселя» Патрис Эвра, который был дисквалифицирован УЕФА до конца июня, сегодня прибудет в Турцию, сообщает Fanatik. Француз готов сесть за стол переговоров в Стамбуле, чтобы обсудить контракт с «Галатасараем».

Напомним, что Эвра, нанесший удар болельщику ногой, не сможет принимать участие ни в одном клубном соревновании под эгидой УЕФА – ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Сообщается, что фанат, по которому был нанесен удар, выкрикивал оскорбления в адрес Эвра. Французский клуб после этого решения разорвал контракт с футболистом.