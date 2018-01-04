Хедира: «Я показываю свой лучший футбол сейчас. Моя цель — продолжать в том же духе»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира поделился мнением о своей игре.

«Мы отстаем от «Наполи» на одно очко, и это единственная вещь, которую нам нужно исправить. Мы работаем над этим.

У меня были проблемы на старте сезона и небольшое повреждение, но сейчас я показываю свой лучший футбол физически и психологически. Моя цель — продолжать в том же духе», — сказал Хедира.

«Ювентус» занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков. «Наполи» идет на первом месте с 48-ю очками.