Тошич: «Я знал, что сербский чемпионат слабее РФПЛ, но «Партизан» – мой клуб»

Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился мнением о возвращении в родной клуб из ЦСКА в августе 2017 года.

«Я знал, что возвращаюсь в сербский чемпионат, который ниже уровнем, чем в России или Западной Европе, но я не жалею об этом, потому что Сербия — моя страна, а «Партизан» — мой клуб, за который мне нравится играть. Куда бы вы ни отправили меня играть, на любом поле я постараюсь показать свой максимум.

Мы можем повлиять на популярность сербского футбола, и я ожидаю выхода на более высокий уровень в плане качества игры и аудитории. Надеюсь, что все станет лучше и в Сербию приедут сильные игроки, а чемпионат будет сильнее. Однако я уверен, что в нашей лиге и сейчас есть игроки и команды, которые заслуживают большего числа зрителе», – цитирует 30-летнего серба источник со ссылкой на Мondo.rs.

В текущем сезоне Тошич забил семь голов и отдал две результативные передачи в 15-ти встречах всех турниров.

За армейцев хавбек выступал на протяжении семи лет.