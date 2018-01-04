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    Тошич: «Я знал, что сербский чемпионат слабее РФПЛ, но «Партизан» – мой клуб»

    Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич поделился мнением о возвращении в родной клуб из ЦСКА в августе 2017 года.

    «Я знал, что возвращаюсь в сербский чемпионат, который ниже уровнем, чем в России или Западной Европе, но я не жалею об этом, потому что Сербия — моя страна, а «Партизан» — мой клуб, за который мне нравится играть. Куда бы вы ни отправили меня играть, на любом поле я постараюсь показать свой максимум.

    Мы можем повлиять на популярность сербского футбола, и я ожидаю выхода на более высокий уровень в плане качества игры и аудитории. Надеюсь, что все станет лучше и в Сербию приедут сильные игроки, а чемпионат будет сильнее. Однако я уверен, что в нашей лиге и сейчас есть игроки и команды, которые заслуживают большего числа зрителе», – цитирует 30-летнего серба источник со ссылкой на Мondo.rs.

    В текущем сезоне Тошич забил семь голов и отдал две результативные передачи в 15-ти встречах всех турниров.

    За армейцев хавбек выступал на протяжении семи лет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.01.2018 17:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 4 января 2018, 22:14

      Гробари - это Сила !!! Молодец Тошич !!!

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