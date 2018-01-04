Наингголан заплатит 100 тысяч за видео, где он пил, курил и матерился

В Новогоднюю ночь полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан провел прямую трансляцию в инстаграме.

Игрок сборной Бельгии пил алкоголь, курил сигареты и ругался матом в прямом эфире. Позже он извинился.

По информации Calciomercato, римский клуб оштрафовал 29-летнего футболиста на 100 тысяч евро за нарушение режима и удар по репутации клуба и профессионального спортсмена.

Источник уточнил, что Наингголан в профилактических целях может пропустить матч 20-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который состоится в субботу, 6-го января.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 21-м матче всех турниров. На его счету два мяча и четыре голевые передачи.