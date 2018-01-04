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    Наингголан заплатит 100 тысяч за видео, где он пил, курил и матерился

    В Новогоднюю ночь полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан провел прямую трансляцию в инстаграме.

    Игрок сборной Бельгии пил алкоголь, курил сигареты и ругался матом в прямом эфире. Позже он извинился.

    По информации Calciomercato, римский клуб оштрафовал 29-летнего футболиста на 100 тысяч евро за нарушение режима и удар по репутации клуба и профессионального спортсмена.

    Источник уточнил, что Наингголан в профилактических целях может пропустить матч 20-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который состоится в субботу, 6-го января.

    В текущем сезоне хавбек принял участие в 21-м матче всех турниров. На его счету два мяча и четыре голевые передачи.

    Источник: Calciomercato

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    04.01.2018 13:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 4 января 2018, 21:36

      Самая дорогая сигарета за карьеру)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 января 2018, 19:51

      сумма штрафа смешная для него, но может и так выводы сделает и больше не повториться такого.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 января 2018, 17:06

      А нам всё равно а нам всё равно пусть боимся мы волка и сову........

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 4 января 2018, 15:37

      наверное у футболистов в туалете такой же контроль.

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 4 января 2018, 15:25

      Зачем, все уже и так знают

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 января 2018, 15:05

      Сам виноват. Многие и так терпят его выходки через немогу, потому что игрок он хороший, а он не только не проявляет хотя бы некое подобие нормального поведения, а только всё усугубляет. Вот кто его заставлял постить это видео? Я и раньше понимал, почему его не вызывают в сборную, но теперь вообще без вопросов. Дисциплины нет, с головой не сильно дружит, не игрок, а головная боль. В Бельгии достаточно талантливых игроков и без него.

      0
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      Рейтинг: +808

      dimmmka 4 января 2018, 14:34

      Фигня полная. Все знали что он курит. Ну выпил в новый год....тоже человек. Матерился...дак все на поле этим грешат. Все это нормально.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > dimmmka 4 января 2018, 15:06

      ну не на весь же мир это демонстрировать

      0
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      Рейтинг: +808

      dimmmka > Cules2013 4 января 2018, 15:22

      За сигарету штраф, а вот целовался б с мужиком все б было хорошо. Долбанная Европа.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 14:22

      если в контракте прописан штраф за нарушение режима тогда ладно, а если нет то тогда на какам основании- он свободный человек

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 4 января 2018, 14:17

      для него это капля в море

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 4 января 2018, 13:59

      имстограм зло

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