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  • Наингголан заплатит 100 тысяч за видео, где он пил, курил и матерился

Наингголан заплатит 100 тысяч за видео, где он пил, курил и матерился

4 января 2018, 13:22
18

В Новогоднюю ночь полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан провел прямую трансляцию в инстаграме.

Игрок сборной Бельгии пил алкоголь, курил сигареты и ругался матом в прямом эфире. Позже он извинился.

По информации Calciomercato, римский клуб оштрафовал 29-летнего футболиста на 100 тысяч евро за нарушение режима и удар по репутации клуба и профессионального спортсмена.

Источник уточнил, что Наингголан в профилактических целях может пропустить матч 20-го тура чемпионата Италии против «Аталанты», который состоится в субботу, 6-го января.

В текущем сезоне хавбек принял участие в 21-м матче всех турниров. На его счету два мяча и четыре голевые передачи.

Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Рома Бельгия Наингголан Раджа
Комментарии (18)
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СашкаГуров
1515062470
кокорин?
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DOCTOR PENALTY
1515062697
Недёшево понтанулся.
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acor94
1515063541
Я бы тут же разорвал контракт с клубом. И искал бы новую команду
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серега кашин
1515064645
для него это капля в море
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dimmmka
1515065660
Фигня полная. Все знали что он курит. Ну выпил в новый год....тоже человек. Матерился...дак все на поле этим грешат. Все это нормально.
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Urry
1515068741
Зачем, все уже и так знают
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ibragim_ibragimov_99
1515069471
наверное у футболистов в туалете такой же контроль.
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Полная Канистра
1515074781
А нам всё равно а нам всё равно пусть боимся мы волка и сову........
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OfaZavr
1515084690
сумма штрафа смешная для него, но может и так выводы сделает и больше не повториться такого.
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mishavandit
1515091001
Самая дорогая сигарета за карьеру)
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