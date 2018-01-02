Покеттино: «Кейн постоянно стремится прогрессировать»

Может Золотой мяч в этом году получить, замечательно играет.
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил стремление нападающего команды Гарри Кейна к постоянному прогрессу.
«Я считаю, что наиболее важная характеристика Гарри – это его стремление постоянно прогрессировать. Не менее важна и его связь с «Тоттенхэмом». Этим он мне напоминает Франческо Тотти и «Рому».
Думаю, что в своей роли Игуаин, Агуэро и Кейн являются лучшими в мире», – сказал Покеттино.
В текущем сезоне Кейн провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил 18 голов.