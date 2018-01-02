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    Покеттино: «Кейн постоянно стремится прогрессировать»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино отметил стремление нападающего команды Гарри Кейна к постоянному прогрессу.

    «Я считаю, что наиболее важная характеристика Гарри – это его стремление постоянно прогрессировать. Не менее важна и его связь с «Тоттенхэмом». Этим он мне напоминает Франческо Тотти и «Рому».

    Думаю, что в своей роли Игуаин, Агуэро и Кейн являются лучшими в мире», – сказал Покеттино.

    В текущем сезоне Кейн провел 20 матчей в АПЛ, в которых забил 18 голов.

    Источник: Goal.com

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    02.01.2018 15:31
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 2 января 2018, 17:41

      Может Золотой мяч в этом году получить, замечательно играет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 16:18

      В Тоттенхеме Кейну явно низковато и тесновато, вряд ли они его удержат

      1
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