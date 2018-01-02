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    Венгер: «По Санчесу, Озилу и Уилширу к нам никто не обращался»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о желании лондонцев купить защитника «Челси» Давида Луиса и полузащитника «Монако» Тома Лемара.

    «Я не могу сказать что-то конкретное, но все эти сообщения ошибочны.

    Что касается Алексиса Санчеса, Месута Озила и Джека Уилшира, то с нами никто не контактировал на их счет», – приводит слова Венгера Sky Sports.

    Напомним, что у всех этих футболистов будущим летом заканчиваются контракты.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.01.2018 14:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 января 2018, 16:58

      Так а зачем обращаться к вам,если у них контракт кончается.тут нужно напрямую с футболистами разговаривать.Так что,Арсен,упускаете отличнейших футболистов!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 2 января 2018, 16:21

      Это была буря в стакане? Спроса нет?

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