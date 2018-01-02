Венгер: «По Санчесу, Озилу и Уилширу к нам никто не обращался»

Так а зачем обращаться к вам,если у них контракт кончается.тут нужно напрямую с футболистами разговаривать.Так что,Арсен,упускаете отличнейших футболистов!!!
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о желании лондонцев купить защитника «Челси» Давида Луиса и полузащитника «Монако» Тома Лемара.
«Я не могу сказать что-то конкретное, но все эти сообщения ошибочны.
Что касается Алексиса Санчеса, Месута Озила и Джека Уилшира, то с нами никто не контактировал на их счет», – приводит слова Венгера Sky Sports.
Напомним, что у всех этих футболистов будущим летом заканчиваются контракты.