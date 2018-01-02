Венгер: «По Санчесу, Озилу и Уилширу к нам никто не обращался»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер опроверг информацию о желании лондонцев купить защитника «Челси» Давида Луиса и полузащитника «Монако» Тома Лемара.

«Я не могу сказать что-то конкретное, но все эти сообщения ошибочны.

Что касается Алексиса Санчеса, Месута Озила и Джека Уилшира, то с нами никто не контактировал на их счет», – приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что у всех этих футболистов будущим летом заканчиваются контракты.