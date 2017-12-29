«Наполи» вышел на матч с «Кротоне» в футболках со специальной нашивкой в честь рекорда Гамшика

«Наполи» поздравил полузащитника Марека Гамшика с рекордом по количеству голов за неаполитанский клуб. На матч 19-го тура Серии А против «Кротоне» игроки вышли в футболках со специальными нашивками, приуроченными к данному событию.

В данной встрече словак отметился забитым мячом. Теперь в активе Гамшика за «Наполи» – 117 голов. Прежний рекорд принадлежал Диего Марадоне (115).

Перед матчем Марадона подарил Гамшику подарок.