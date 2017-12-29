Фарфан: «Трансфер в «Палмейрас»? Ничего об этом не знаю»

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан опроверг информацию о возможном переходе в «Палмейрас».

«Я ничего об этом не знаю. Я ни с кем не говорил на этот счет.

В январе я должен вернуться в свой клуб, чтобы начать подготовку ко второй половине чемпионата. Хочу набрать хорошую форму для выступления на чемпионате мира. Его я ни за что не пропущу», – сказал 33-летний перуанец El Bocon.

В текущем сезоне Фарфан забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 22-х матчах всех турниров.

«Железнодорожники» лидируют в турнирной таблице чемпионата России.