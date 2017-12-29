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Фарфан: «Трансфер в «Палмейрас»? Ничего об этом не знаю»

29 декабря 2017, 17:42
6

Нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан опроверг информацию о возможном переходе в «Палмейрас».

«Я ничего об этом не знаю. Я ни с кем не говорил на этот счет.

В январе я должен вернуться в свой клуб, чтобы начать подготовку ко второй половине чемпионата. Хочу набрать хорошую форму для выступления на чемпионате мира. Его я ни за что не пропущу», – сказал 33-летний перуанец El Bocon.

В текущем сезоне Фарфан забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 22-х матчах всех турниров.

«Железнодорожники» лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Перу Фарфан Джефферсон
Комментарии (6)
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karamaltyk
1514560634
Фарфан-тюльпан в Локо второе дыхание открыл, дай Бог взять чемпионат им, давно не были чемпионами тоже ведь
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Сильвербой
1514561188
Вот и проверим насколько руководство Локо **...е!!!
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Serjoga
1514563916
А кто запустил эту утку? Почему такая "обезличка"? Лишь бы что-то написать?
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Diesel133
1514571907
очередной бред.. кто-то хочет расшатать паровоз
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Lev Aleks
1514615153
Надеюсь годок другой за Локо побегает)
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nemolod
1514619446
Ему сейчас просто нет смысла куда-то переходить,так как он игрок сборной,а лучшего места для подготовки к ЧМ придумать нельзя,не надо тратить время на акклиматизацию,разницу во времени,длинный перелет! Желаю ему и его команде уже в феврале быть в полной боевой готовности и обилия голов!
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