Гаджиев: «Амкар» в режиме жесткой экономии живет давно»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказал, что клуб ведет переговоры, которые могут помочь исправить сложное финансовое положение пермяков.

«Амкар» в режиме жесткой экономии живет давно. Это отражается в первую очередь на возможностях усиления команды.

В то же время «Амкар» всегда находил какие-то ресурсы для того, чтобы своевременно выплачивать зарплату, премиальные и прочее. То за счет ресурса, который выделялся спонсорами, администрацией региона, то за счет собственных средств, как это было в последний год.

Всегда была относительная стабильность. Она несколько ухудшилась в последнее время, поэтому и появилась информация в прессе. На сегодняшний день идут переговоры, поэтому эту тему я бы не хотел сейчас обсуждать и анализировать», – сказал Гаджиев.

Напомним, ранее было объявлено, что в 2018 году «Амкар» может прекратить свое существование из-за серьезных финансовых проблем.