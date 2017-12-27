Бышовец: «Смолову лучше уехать в Европу после ЧМ-2018»

Бывший тренер сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову, который вошел в сотню лучших футболистов по версии Marca, лучше повременить со своим переходом в зарубежный клуб.

— В середине декабря вы назвали свою пятерку лучших игроков 2017 года: Андрей Лунев, Александр Головин, Алексей Миранчук, Далер Кузяев и Георгий Джикия. Выбор удивил многих.

— Важным качеством не только тренеров, но и в обычной жизни, является умение не видеть, а предвидеть. Я о перспективе, качествах, потенциале. Многие считают лучшим вратарем мира Давида Де Хеа. Однако мое мнение, что это вратарь «Манчестер Сити».

— Бразилец Эдерсон?

— Да. Его игра потрясает. Не помню подобного со времен Яшина, а затем Нойера. Оба были революционерами в игре на своей позиции. В Луневе есть качества, которые завтра будут востребованы. Отметил бы его самокритичность, что свойственно великим.

— Федор Смолов попал в список 100 лучших футболистов года по версии испанского издания Marca. В следующем году мы увидим форварда уже за пределами России?

— Многое зависит от него самого. Надо суметь отделить главное от второстепенного. Попадание в сотню лучших дает шанс уехать за границу, но снижает уверенность перед чемпионатом мира. Просто уехать — момент удобный, но в таком случае чемпионат мира будет принесен в жертву. Лучше поехать в один из лучших клубов Европы после ЧМ-2018.