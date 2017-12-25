«Арсенал» следит за ситуацией вокруг Мхитаряна

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян попал в сферу интересов «Арсенала».

Сообщается, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер рассматривает армянина как потенциальную замену нападающему Алексису Санчесу в группе атаки своей команды.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы расстаться с футболистом в январе и намерены запросить за него 35 миллионов фунтов стерлингов.

Также, как уже ранее сообщалось, претендентами на хавбека являются «Интер» и его бывший клуб дортмундская «Боруссия», из которой он и перебрался на «Олд Траффорд» летом 2016 года.

В нынешнем сезоне Мхитарян принял участие в 19-ти встречах, забил два гола и сделал шесть результативных передач.