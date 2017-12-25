На открытии стадиона «Динамо» Россия сыграет с Перу или Колумбией

Глава проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, что на открытии стадиона сборная России должна была сыграть с командой Италии.

«Рассчитывали на 5 июня. Нам обещали сборную Италии, но она не пробилась на чемпионат мира. Поэтому сейчас ведем переговоры с нашими футбольными властями, чтобы нам дали кого-то сопоставимого по статусу с самой сильной командой в нашей группе – Уругваем.

Поэтому, предполагаю, это может быть латиноамериканская команда, например, Перу или Колумбии», – сказал Перегудов.