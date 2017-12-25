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    • На открытии стадиона «Динамо» Россия сыграет с Перу или Колумбией

    На открытии стадиона «Динамо» Россия сыграет с Перу или Колумбией

    Глава проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов рассказал, что на открытии стадиона сборная России должна была сыграть с командой Италии.

    «Рассчитывали на 5 июня. Нам обещали сборную Италии, но она не пробилась на чемпионат мира. Поэтому сейчас ведем переговоры с нашими футбольными властями, чтобы нам дали кого-то сопоставимого по статусу с самой сильной командой в нашей группе – Уругваем.

    Поэтому, предполагаю, это может быть латиноамериканская команда, например, Перу или Колумбии», – сказал Перегудов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2017 06:08
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    Комментарии (4)
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    сапёр75
    1514177115
    Уже построили ?
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    BlackMurder
    1514188402
    С Колумбией однозначно, заодно можно наркотрафик поднять в РФ
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    slavа0508
    1514208808
    А я то думал что стадион Динамо должно было открывать,,,,
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    ologreds
    1694991671
    numo530225
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