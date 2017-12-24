Игбун: «Надеюсь, у меня будет шанс в сборной Нигерии»

Нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун выразил надежду, что у него будет шанс пробиться в состав сборной Нигерии. Как отметил футболист, ему удается показывать хороший футбол в России.

«В сборной выступают хорошие игроки. Команда дает результат, тем самым маловероятно, что в состав кто-то еще сможет пробиться. У меня неплохо получается играть в России. Мечта – получить шанс в сборной», – цитирует Игбуна издание Completesportsnigeria.

В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.