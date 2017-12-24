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    Игбун: «Надеюсь, у меня будет шанс в сборной Нигерии»

    Нигерийский нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун выразил надежду, что у него будет шанс пробиться в состав сборной Нигерии. Как отметил футболист, ему удается показывать хороший футбол в России.

    «В сборной выступают хорошие игроки. Команда дает результат, тем самым маловероятно, что в состав кто-то еще сможет пробиться. У меня неплохо получается играть в России. Мечта – получить шанс в сборной», – цитирует Игбуна издание Completesportsnigeria.

    В текущем сезоне нападающий провел в чемпионате России 19 матчей, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2017 09:43
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    Комментарии (3)
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    shinnik
    1514100363
    Игорь Буняев нужен сборной России.. Кто-то должен выполнять чёрную работу.. Не всем же с метра в ворота забабахивать..
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    fanchik
    1514102900
    Игбун действительно хорошо выглядит в РПФЛ в своей команде , и если у него будут партнеры по сильней чем сейчас , он может заиграть еще лучше. А в сборной его конечно должны посмотреть и не просмотреть его старания играть за свою Родину.Можно только пожелать ему осуществить свою мечту и попасть в заявку на ЧМ.
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    ologreds
    1694991676
    numo530143
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