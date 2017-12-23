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    • Масалитин: «Спартак» на финише года был заметно стабильнее ЦСКА, но его истинный уровень показала Лига чемпионов»

    Масалитин: «Спартак» на финише года был заметно стабильнее ЦСКА, но его истинный уровень показала Лига чемпионов»

    Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не считает, что самый худший матч в 2017 году армейцы провели против «Спартака» в 20-м туре нынешнего розыгрыша РФПЛ.

    «Лучший и худший матчи ЦСКА в 2017 году? Не могу назвать какие-то конкретные игры, потому что каких-то сумасшедших всплесков не было. Можно было бы назвать худшим последнее в году дерби, но и то вряд ли. Обе команды не показали своего лучшего уровня. Просто «Спартак» в атаке что-то создавал и что-то реализовал, а ЦСКА даже не создавал.

    Не могу сказать, что крупное поражение было по делу, просто так сложилась ситуация, и «Спартак» воспользовался ошибками армейцев. Конечно, на финише года красно-белые были заметно стабильнее, но их истинный уровень был показан в Лиге чемпионов, откуда оба коллектива вылетели в Лигу Европы», – сказал Масалитин.

    Напомним, «Спартак» финишировал третьим в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором». А ЦСКА также закончил групповой раунд на третьем месте в одном квартете с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой».

    Источник: Rusfootball.info

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    23.12.2017 12:59
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    Комментарии (13)
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    Eddyson
    1514025139
    Не расстраивайтесь, Валерий. Пересмотрите еще раз матч, отключив звук и представив, что Спартак наказывает какую-нибудь команду из ФНЛ и сразу поймете, что все по делу. А так предвзятостью и обидой несёт за версту.
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    lotsman
    1514028079
    То, что можно делать в РПЛ, не проходит на европейском уровне.
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    Спартач_навсегда
    1514028950
    Спартак обул коней 3-0,да мы проиграли с треском на Энфилде,но что нам оставалось делать?? нам нужны были ТОЛЬКО 3 ОЧКА ,да и Каррера то же самое говорил,а так ,если говорить ,что Спартак показал свой,образно говоря, уровень ,то Цска каждый год вылетало с 4 места ,а Спартак после 6 лет отсутствия ЛЧ взял и вышли в лигу европы ,имея при этом до последнего шанс на плей-офф лиги емпионов.Так ,что не надо говорить о каком-то там "уровне"...
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    Полная Канистра
    1514029983
    Бенфика это не та Бенфика слаба оказалась проиграв все матчи просто подфартило а так бы и в ЛЕ не прошли бы
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    OfaZavr
    1514042141
    а положительный результат в футболе без ошибок соперника не возможен, вот Спартак и воспользовался ими и проявил свое мастерство, так что все справедливо.
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    VVM1964
    1514056949
    Ну типа " под.бнул " - да ЛЧ это вообще не уровень для наших команд , а то что ЦСКА был переигран вчистую признай и " отойди в сторонку " .
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    Dominator777
    1514058557
    Лига чемпионов всегда показывает уровень команд на европейской арене. Это - аксиома (не обсуждается). А то, что Спартак в прошедшей части сезона играл стабильнее армейцев, то это очевидно не только футбольным специалистам, но и простым болельщикам.
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    vovan55
    1514070939
    у всех бывают и взлеты, и падения... жаль у цска короткая скамейка... а гинеру пора определиться - какой он хочет видеть команду, если средним середнячком. то всё окей, если лидером, то надо усиливаться, работать с командой...
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    Д Альбертини
    1514136903
    Сложилось впечатление, что этот пассажир, футбол не тем местом смотрит, или перестал в нем разбираться!
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    ologreds
    1694991681
    numo530063
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