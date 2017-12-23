Масалитин: «Спартак» на финише года был заметно стабильнее ЦСКА, но его истинный уровень показала Лига чемпионов»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин не считает, что самый худший матч в 2017 году армейцы провели против «Спартака» в 20-м туре нынешнего розыгрыша РФПЛ.

«Лучший и худший матчи ЦСКА в 2017 году? Не могу назвать какие-то конкретные игры, потому что каких-то сумасшедших всплесков не было. Можно было бы назвать худшим последнее в году дерби, но и то вряд ли. Обе команды не показали своего лучшего уровня. Просто «Спартак» в атаке что-то создавал и что-то реализовал, а ЦСКА даже не создавал.

Не могу сказать, что крупное поражение было по делу, просто так сложилась ситуация, и «Спартак» воспользовался ошибками армейцев. Конечно, на финише года красно-белые были заметно стабильнее, но их истинный уровень был показан в Лиге чемпионов, откуда оба коллектива вылетели в Лигу Европы», – сказал Масалитин.

Напомним, «Спартак» финишировал третьим в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором». А ЦСКА также закончил групповой раунд на третьем месте в одном квартете с «Манчестер Юнайтед», «Базелем» и «Бенфикой».