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    • Гари Невилл посоветовал Клоппу убрать слабых игроков из «Ливерпуля»

    Гари Невилл посоветовал Клоппу убрать слабых игроков из «Ливерпуля»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал несколько советов главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

    «Я бы посоветовал Клоппу избавиться от слабых игроков. Нужно признавать свои ошибки. Например, Гвардиола в прошлом сезоне купил Клаудио Браво за большие деньги. Тот был недостаточно хорош, не смог адаптировать в Премьер-лиге. По этой причине Пеп убрал его из основы. Эдерсон пришел этим летом и выглядит фантастически. Центральные защитники были недостаточно хороши, Пеп избавился от них, потратил 130 миллионов фунтов стерлингов на трех новых и разобрался с этой проблемой.

    «Ливерпулю» следует также подойти к решению этой проблемы. Клопп единственный, кто сможет это сделать. Он честно смотрит всем в глаза.

    Я бы сказал, что это самая сложная часть работы тренера футбольной команды, но в будущем она может принести огромные плоды. «Ливерпуль» фантастически идет в атаку. Если он сможет справиться со своими проблемами, то у клуба есть реальный шанс побороться за чемпионство.

    Речь идет о Симоне Миньоле, Лорисе Кариусе, Джеймсе Милнере, Эндрю Робертсоне, Альберто Морено. Можете ли вы доверять им в серьезных играх?» – приводит слова Невилла Sky Sports.

    Матча 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Ливерпуль» завершился со счетом 3:3.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 10:42
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    Комментарии (7)
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    OfaZavr
    1514016684
    Рагнара Клавана еще забыл упомянуть и Деяна Ловрена, а Милнер мне кажется наоборот для своих лет весьма неплохо играет.
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    Liverpool.fan
    1514022931
    Нам нужен Ван Дейк и хороший вратарь и все будем рвать любого
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    allkeeper
    1514071882
    Не слушай его, Юра. Слушай Бубнова и Ловчева!
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    ologreds
    1694991681
    numo530050
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