Гари Невилл посоветовал Клоппу убрать слабых игроков из «Ливерпуля»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл дал несколько советов главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после матча 19-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом».

«Я бы посоветовал Клоппу избавиться от слабых игроков. Нужно признавать свои ошибки. Например, Гвардиола в прошлом сезоне купил Клаудио Браво за большие деньги. Тот был недостаточно хорош, не смог адаптировать в Премьер-лиге. По этой причине Пеп убрал его из основы. Эдерсон пришел этим летом и выглядит фантастически. Центральные защитники были недостаточно хороши, Пеп избавился от них, потратил 130 миллионов фунтов стерлингов на трех новых и разобрался с этой проблемой.

«Ливерпулю» следует также подойти к решению этой проблемы. Клопп единственный, кто сможет это сделать. Он честно смотрит всем в глаза.

Я бы сказал, что это самая сложная часть работы тренера футбольной команды, но в будущем она может принести огромные плоды. «Ливерпуль» фантастически идет в атаку. Если он сможет справиться со своими проблемами, то у клуба есть реальный шанс побороться за чемпионство.

Речь идет о Симоне Миньоле, Лорисе Кариусе, Джеймсе Милнере, Эндрю Робертсоне, Альберто Морено. Можете ли вы доверять им в серьезных играх?» – приводит слова Невилла Sky Sports.

Матча 19-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» – «Ливерпуль» завершился со счетом 3:3.