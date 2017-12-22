Серия А. «Болонья» в меньшинстве обыграла «Кьево», в матче забито пять голов

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Болонья» в гостях обыграла «Кьево» со счетом 3:2.

На 81-й минуте матча при счете 2:1 в пользу гостей полузащитник «Болоньи» Поли Андреа был удален с поля. «Кьево» сравнял счет на 85-й минуте, однако на 90-й минуте нападающий гостей Маттио Дестро забил гол и вырвал победу для болонцев.

«Кьево» с 21 очком занимает 13-ю строчку в турнирной таблице. «Болонья» набрала 24 очка и поднялась на девятую строчку .

Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

Кьево – Болонья – 2:3 (1:1)

Голы: 0:1 — Дестро, 4; 1:1 — Инглезе, 32; 1:2 — Верди, 50; 2:2 — Каччаторе, 85; 2:3 — Дестро, 90.

Удаление: нет — Поли, 81.

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