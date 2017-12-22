Ари: «Русские болельщики поддержат сборную Бразилии»

Нападающий «Локомотива» Ари уверен, что российские болельщики поддержат сборную Бразилии на предстоящем чемпионате мира-2018.

«Поля в России идеально подходят для проведения чемпионата мира. Но некоторым игрокам может не понравиться высокая трава. Обычно это вызывает проблемы у нападающих.

Я знаю, что русским болельщикам нравится игра бразильской команды. Думаю, они могут поддержать Бразилию, придя на ее матчи.

Россия – это страна, которая очень любит футбол», – приводит слова Ари издание Gazeta Esportiva.

Напомним, что Бразилия будет выступать в группе Е. Соперниками южноамериканцев стали команды Швейцарии, Сербии и Коста-Рики.