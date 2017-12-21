Орлов назвал тройку лучших футболистов 2017 года в России

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лучших футболистах РФПЛ в 2017 году.

«Лучший игрок года, на мой взгляд, Квинси Промес. Второй — Акинфеев, а третий — Кокорин. Исхожу из того, что эти футболисты тянули свои команды. Смолов не попадает в тройку, потому что он долго не играл из-за травмы. Это три выдающихся игрока.

Квинси — лучший нападающий, и он умеет больше, чем Смолов и Кокорин. Если бы Федор играл весь год, то мог бы поспорить со спартаковцем, потому что до конца его таланта мы не знаем.

Сколько раз Акинфеев выручал ЦСКА? А сколько раз он выручал сборную России? Он в порядке. Вспомните, как Игорь играл в двух последних товарищеских матчах. Это вратарь номер один в стране, и он выступает на высоком уровне, давно держит форму. Исхожу также из того, что половина команды ЦСКА — это Акинфеев. Надо уважать мастерство и стабильность», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Ранее Орлов высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Ари в сборной России.