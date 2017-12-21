Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Орлов назвал тройку лучших футболистов 2017 года в России

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о лучших футболистах РФПЛ в 2017 году.

    «Лучший игрок года, на мой взгляд, Квинси Промес. Второй — Акинфеев, а третий — Кокорин. Исхожу из того, что эти футболисты тянули свои команды. Смолов не попадает в тройку, потому что он долго не играл из-за травмы. Это три выдающихся игрока.

    Квинси — лучший нападающий, и он умеет больше, чем Смолов и Кокорин. Если бы Федор играл весь год, то мог бы поспорить со спартаковцем, потому что до конца его таланта мы не знаем.

    Сколько раз Акинфеев выручал ЦСКА? А сколько раз он выручал сборную России? Он в порядке. Вспомните, как Игорь играл в двух последних товарищеских матчах. Это вратарь номер один в стране, и он выступает на высоком уровне, давно держит форму. Исхожу также из того, что половина команды ЦСКА — это Акинфеев. Надо уважать мастерство и стабильность», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    Ранее Орлов высказался о перспективах нападающего «Локомотива» Ари в сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.12.2017 22:41
    Рекомендуем
    Комментарии (22)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DENIS20161993
    1513898812
    Все по праву! Действительно лучшие футболисты!
    Ответить
    Евгений П
    1513909788
    Взял Федю обидел...
    Ответить
    SunRomeS
    1513921331
    Думал одни зенитовцы будут, ан нет, удивил. Почти с ним согласен.
    Ответить
    Диктор
    1513921607
    Птица удивил.Почти согласен с ним.
    Ответить
    Garrincha58
    1513923490
    совершенно не согласен ни тот не другой ни третий все 20 матчей не сыграли на пять с плюсом особенно Кокорин сыграл в начале более менее и стух Промес играет через матч а Акинфеев того постоянно называют лучшим даже когда сидит на скамейке из за травмы
    Ответить
    Артурка32
    1513925060
    Тут Гена всех удивил....и наверное он прав)
    Ответить
    ТОПТЫГИН
    1513926843
    Я б вместо Конифея- Фарфана отметил ,Промес-поделу,а Кокорин-тут однозначно клубная симпатия,учитывая его последние игры!!!
    Ответить
    игрок68
    1513931905
    как вариант
    Ответить
    Dimon013
    1513934887
    Фарфан должен быть в списке
    Ответить
    ologreds
    1694991689
    numo529907
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+