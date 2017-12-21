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    • Орлов: «Ари хочет сыграть за сборную России? У него маловато шансов»

    Орлов: «Ари хочет сыграть за сборную России? У него маловато шансов»

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Ари в сборной России.

    «Кажется, Ари женат на русской девушке, хочет остаться в России. А чего ему, в Бразилии жить хорошо? Здесь ему нравится, он здесь востребован. Сейчас будет играть за «Локомотив», усилит нападение этой команды и вполне может стать чемпионом страны.

    Он выбирает место, где ему лучше. Абсолютно ничего не имею против того, чтобы он был у нас в сборной.

    Как относиться к принятию другого гражданства и выступлению за другую сборную? Это же цивилизованный мир. Но шансов пробиться в сборную России у Ари мало. У нас же в атаке есть Смолов и Кокорин. Плюс в «Краснодаре» есть очень способный парень Игнатьев, и, может быть, лучше брать молодого, на вырост. Поэтому маловато шансов у Ари», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

    Напомним, что нападающий «Локомотива» получит российское гражданство в течение трех месяцев и надеется выступить на ЧМ-2018 в составе сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 21:20
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    Комментарии (13)
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    movie
    1513881320
    у Дзюбы шансов больше
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    BoltCX
    1513881454
    очень хорошая скамейка будет. почему нет?
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    SeriоuS
    1513883466
    Не плохо было бы если атака у нас выглядела так: на острие Ари, по краям Смолов и Кокорин.
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    Adekvat07
    1513887532
    в России и без натурализованного Ари есть россияне его уровня
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    OfaZavr
    1513930499
    вообщем то можно попробовать его в деле и посмотреть будет ли он сильнее наших, как адаптируется, хотя бы весной в товарищеских матчах.
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    ologreds
    1694991690
    numo529900
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