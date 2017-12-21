Орлов: «Ари хочет сыграть за сборную России? У него маловато шансов»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о перспективах нападающего «Локомотива» Ари в сборной России.

«Кажется, Ари женат на русской девушке, хочет остаться в России. А чего ему, в Бразилии жить хорошо? Здесь ему нравится, он здесь востребован. Сейчас будет играть за «Локомотив», усилит нападение этой команды и вполне может стать чемпионом страны.

Он выбирает место, где ему лучше. Абсолютно ничего не имею против того, чтобы он был у нас в сборной.

Как относиться к принятию другого гражданства и выступлению за другую сборную? Это же цивилизованный мир. Но шансов пробиться в сборную России у Ари мало. У нас же в атаке есть Смолов и Кокорин. Плюс в «Краснодаре» есть очень способный парень Игнатьев, и, может быть, лучше брать молодого, на вырост. Поэтому маловато шансов у Ари», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы».

Напомним, что нападающий «Локомотива» получит российское гражданство в течение трех месяцев и надеется выступить на ЧМ-2018 в составе сборной России.