Смолов: «Переход в «Милан»? Согласился бы за любые деньги. Это же мечта детства!»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о кумирах детства в интервью «Матч ТВ».

– Назовите трех лучших нападающих в истории.

– Могу назвать тех, на кого я ориентировался в детстве – Джордж Веа, Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович. Веа вообще был первым футболистом, чье имя я спросил у отца. Тогда меня шестилетнего очень зацепило, что он единственный играл в красных бутсах. Позже начал болеть за «Милан», покупал кассеты с сезоном 1997/98. Потом туда перешел Шевченко, которого я воспринимал как соотечественника. Как-то он приехал к нам в «Динамо» повидаться с Ворониным, так я буквально умолял Андрея нас сфотографировать.

– За «Милан» до сих пор переживаете?

– Еще как.

– Что скажете по поводу летних изменений в клубе – куча денег, с десяток новичков.

– Лучше бы меня взяли (смеется).

– А согласились бы на переход сейчас?

– Да за любые деньги! Это же мечта детства!

Напомним, что Смоловым интересуется «Вест Хэм», а также мадридский «Реал».