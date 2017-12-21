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    • Смолов: «Переход в «Милан»? Согласился бы за любые деньги. Это же мечта детства!»

    Смолов: «Переход в «Милан»? Согласился бы за любые деньги. Это же мечта детства!»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов рассказал о кумирах детства в интервью «Матч ТВ».

    – Назовите трех лучших нападающих в истории.

    – Могу назвать тех, на кого я ориентировался в детстве – Джордж Веа, Андрей Шевченко и Златан Ибрагимович. Веа вообще был первым футболистом, чье имя я спросил у отца. Тогда меня шестилетнего очень зацепило, что он единственный играл в красных бутсах. Позже начал болеть за «Милан», покупал кассеты с сезоном 1997/98. Потом туда перешел Шевченко, которого я воспринимал как соотечественника. Как-то он приехал к нам в «Динамо» повидаться с Ворониным, так я буквально умолял Андрея нас сфотографировать.

    – За «Милан» до сих пор переживаете?

    – Еще как.

    – Что скажете по поводу летних изменений в клубе – куча денег, с десяток новичков.

    – Лучше бы меня взяли (смеется).

    – А согласились бы на переход сейчас?

    – Да за любые деньги! Это же мечта детства!

    Напомним, что Смоловым интересуется «Вест Хэм», а также мадридский «Реал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.12.2017 22:29
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1513885141
    Возможно это интервью сделает доброе дело...
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    Обер-КанцлерЪ
    1513885194
    ЗлатА Ибрагимович пробил бы вертуху редактору за такое !
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    Mark68
    1513886294
    .....в "Краснодаре" ...Ты Лидер!!!...а в "Милане"...возможно будешь отсиживать 5-ю точку в запасе...,и оно тебе надо!?)
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    +50/-50
    1513887999
    Шева в расцвете сил не потянул Челси. А Смола потянет Милан. Как там у русских - Не в свои сани не садись.
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    XaXatyn
    1513889866
    Федя может не надо
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    DQ1
    1513914405
    И бесплатно в реал хотел)))
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    la verdad
    1513925635
    Уж точно не в сегодняшний "Милан"....
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    rossonero666
    1513933436
    Проблемы Милана не в напах. И Милану он не нужен и Феде такой Милан не нужен.
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    ologreds
    1694991690
    numo529906
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