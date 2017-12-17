Смолов может перейти в «Вест Хэм»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Вест Хэме». Данную информацию подтвердил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

Ранее форвард заявил, что лондонский клуб связывался с ним на предмет трансфера.

– Как считаете, Смолов уйдет?

– Мой прогноз – да. «Вест Хэм» предлагает хорошие деньги. И если не взять сейчас, а потом Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить намного дороже.

– Представим, Смолов пришел к вам и спросил совета – уезжать или нет?

– Он приходил. И я ему сказал – надо. Смолов может вытащить «Вест Хэм» из той задницы, где команда находится. Но чтобы дали добро на переход, англичане должны предложить 18-20 миллионов фунтов. И предложение должно быть правильным – никаких аренд и прав выкупа.