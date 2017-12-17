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    Смолов может перейти в «Вест Хэм»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Вест Хэме». Данную информацию подтвердил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.

    Ранее форвард заявил, что лондонский клуб связывался с ним на предмет трансфера.

    – Как считаете, Смолов уйдет?

    – Мой прогноз – да. «Вест Хэм» предлагает хорошие деньги. И если не взять сейчас, а потом Федя выстрелит на чемпионате мира, он будет стоить намного дороже.

    – Представим, Смолов пришел к вам и спросил совета – уезжать или нет?

    – Он приходил. И я ему сказал – надо. Смолов может вытащить «Вест Хэм» из той задницы, где команда находится. Но чтобы дали добро на переход, англичане должны предложить 18-20 миллионов фунтов. И предложение должно быть правильным – никаких аренд и прав выкупа.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.12.2017 23:01
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    Комментарии (22)
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    ДАША Д
    1513564684
    Зачахнет он там.
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    АртурZaСМ
    1513566663
    Если и уезжать в Европу то только в хороший крепкий клуб такой как скажем Ливер, Эвертон, Атлетико, Севилья, Валенсия, Милан, Лацио, Дортмунд, Интер, но никак не в такой как Вест Хэм
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    Ще Гевара
    1513567535
    Давно пора.
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    dok66
    1513570832
    Да надо бы Феде уже куда перебраться ! Время идет .
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    Фан666
    1513571615
    не лучший вариант. Во-первых, Англия, во вторых мутный Вест Хэм и возможность вылета. Заглохнет он там. Германия испания вот его место
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    Диктор
    1513575699
    Сточки зрения клубной жадности -да хороший вариант,а с точки зрения игровой практики для Феди-далеко не лучший вариант.И что Краснодар будет делать без Смолова-будет в полной ж.пе.
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    AtticusFinch
    1513579788
    Вытащить из задницы?и куда он его вытащит?с 16 места на 11-ое ?))
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    nemolod
    1513580872
    Если он и перейдет,то не раньше лета,тем более,что форвард он неплохой,в игре выкладывается и если весна обойдется без травм,то на ЧМ сможет себя проявить,тогда появятся и другие,возможно более выгодные и подходящие самому игроку предложения!
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    OfaZavr
    1513582892
    во первых один в поле не воин, а во вторых как бы самому там в заднице не застрять да карьеру свою не поломать переходя в такой сомнительный клуб.
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    ologreds
    1694991712
    numo529507
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