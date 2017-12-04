Смолов: «Вест Хэм» заинтересован во мне. Но команда играет не в моем стиле»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил интерес со стороны «Вест Хэма».

– Прошла информация, что вами интересуется «Вест Хэм».

– Это правда. Лондонцы прислали в «Краснодар» предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но…

– Но?

– Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении «Вест Хэма». Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против «Сити». Вся команда обороняется.

– Какая у вас сейчас мечта?

– Всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с «Миланом».

– Но «Милан» сейчас так плох, что в составе «Краснодара» это сделать, кажется, реальнее…

– Мечты корректируются

Ранее «Бомбардир» писал о том, что «молотобойцы» готовы предложить за игрока сборной России 15 миллионов фунтов.