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    • Смолов: «Вест Хэм» заинтересован во мне. Но команда играет не в моем стиле»

    Смолов: «Вест Хэм» заинтересован во мне. Но команда играет не в моем стиле»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил интерес со стороны «Вест Хэма».

    – Прошла информация, что вами интересуется «Вест Хэм».

    – Это правда. Лондонцы прислали в «Краснодар» предложение с конкретной суммой, а потом, насколько знаю, ее увеличили. Они заинтересованы, звонили мне. Но…

    – Но?

    – Но у меня еще продолжается чемпионат России. Я думаю о предложении «Вест Хэма». Просто очень много нюансов. Английский чемпионат наиболее интенсивный, сложный. А «Вест Хэм» идет внизу таблицы. Я смотрел его игру против «Сити». Вся команда обороняется.

    – Какая у вас сейчас мечта?

    – Всегда мечтал выиграть Лигу чемпионов с «Миланом».

    – Но «Милан» сейчас так плох, что в составе «Краснодара» это сделать, кажется, реальнее…

    – Мечты корректируются

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что «молотобойцы» готовы предложить за игрока сборной России 15 миллионов фунтов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.12.2017 23:37
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    Комментарии (16)
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    Smoking_dog
    1512443936
    Звезданул.Я бы на месте Легендарного Вэстхема на пушечный выстрел его неподпускал
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    kykyi
    1512444823
    Ну да в Вест Хеме тупые дальше некуда. Он им по стилю не подходит, п они его все равно настойчиво приглашают.
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    directorpg
    1512445674
    Мечтать не вредно!
    Ответить
    Таганский
    1512448396
    Срочно перестроить ВХЮ под Федин стиль!!
    Ответить
    Fin035
    1512449691
    Наивный Федя! До сих пор думает, что он конкурентоспособный играть в Европе?! Мечты...мечты....!
    Ответить
    bolela_16
    1512464091
    Правильно, Федя, забудь о предложениях, лучше чем есть не БУДЕТ...
    Ответить
    OfaZavr
    1512464531
    Да ну этот Вест Хэм даже и думать не надо, тогда уж лучше в Краснодаре остаться раз нормального предложения нет.
    Ответить
    Юрэс
    1512466665
    Мечты корректируються ------ в смысле с Вэстом ЛЧ выиграть ШТО-ЛИ? ???? ХА ХА ХА
    Ответить
    Adekvat07
    1512493277
    Смолов : "зарплата Вестхэма не в моем стиле" ))
    Ответить
    ologreds
    1694991801
    numo528147
    Ответить
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