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    Федун: «Промес сможет уйти из «Спартака» за 40 миллионов»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный уход полузащитника Квинси Промеса.

    – Говорят, что зимние трансферы «Спартаке» во многом будут зависеть от того, уйдет ли Промес.

    – Сложно говорить о чем-то, основываясь лишь на предположениях. Пока Промес никуда не собирается. У нас нет никаких предложений.

    У Квинси в контракте прописана высокая выкупная стоимость, как и у всех наших игроков. Если у какого-то клуба найдутся такие деньги, то у «Спартака» не будет возможности его удержать. Но продавать Промеса специально не собираемся.

    – Правда, что по поводу голландца обращались из Китая и предлагали 40 миллионов евро?

    – Если появится вариант на 40 миллионов, а в договоре футболиста записана такая сумма, то он сможет уйти за эти деньги.

    – Сам Куинси хочет доиграть этот сезон в «Спартаке»?

    – Конечно. Мне кажется, голландец здесь счастлив, его все устраивает.

    – В одном из интервью вы сказали, что у Промеса «бешеные бонусы». Верно, что Квинси – самый высокооплачиваемый футболист команды за то время, пока вы владеете клубом?

    – Не хочу раскрывать внутреннюю кухню, потому что для меня это потом будет чревато.

    В текущем сезоне Квинси забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

    Ранее Федун прояснил ситуацию с нападающим «Краснодара» Федором Смоловым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 18:47
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    Комментарии (39)
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    Zenmaster
    1513879840
    Дороговато -- однако !!!
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    O-Z
    1513880427
    Больше 20 ляма этот нигер не стоит. Да и будет в запасе сидеть если в Апл поедет
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    Михас007
    1513880974
    Пусть свалит
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    Konb48
    1513881983
    40! Вы слышите! 40! Куда??? За кого? Да и кто такие деньги за него даст! Вот половину еще куда не шло! Да, он хорош, но 40! Это очень много!
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    DOCTOR PENALTY
    1513886902
    Квинси должен остаться в Спартаке!!!
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    h3LL1k
    1513888832
    почитал комменты это не сайт для любителей футбола!!!) это сборище агентов все расценивают сколько он стоит продадут не продадут , дадут столько денег не дадут суммы ставят , ограничения! диванные аналитики =D УДачи Квинси со Спартаком!) LE WIN ;)
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    Spartanez 300
    1513901047
    Спартаку стоит насколько это возможно подольше удержать Промеса в команде , где и когда Спартак еще найдет игрока такого уровня .
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    Геннадий Бирюков
    1513925597
    Надеюсь, что хотя бы до конца сезона останется)Уход игрока такого уровня скажется не только на Спартаке но и на зрелищности всего чемпионата.
    Ответить
    maygli
    1514212968
    Леонид Арнольдыч, а за 39, 999 млн отдадите?
    Ответить
    ologreds
    1694991691
    numo529888
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