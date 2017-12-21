Федун: «Промес сможет уйти из «Спартака» за 40 миллионов»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможный уход полузащитника Квинси Промеса.

– Говорят, что зимние трансферы «Спартаке» во многом будут зависеть от того, уйдет ли Промес.

– Сложно говорить о чем-то, основываясь лишь на предположениях. Пока Промес никуда не собирается. У нас нет никаких предложений.

У Квинси в контракте прописана высокая выкупная стоимость, как и у всех наших игроков. Если у какого-то клуба найдутся такие деньги, то у «Спартака» не будет возможности его удержать. Но продавать Промеса специально не собираемся.

– Правда, что по поводу голландца обращались из Китая и предлагали 40 миллионов евро?

– Если появится вариант на 40 миллионов, а в договоре футболиста записана такая сумма, то он сможет уйти за эти деньги.

– Сам Куинси хочет доиграть этот сезон в «Спартаке»?

– Конечно. Мне кажется, голландец здесь счастлив, его все устраивает.

– В одном из интервью вы сказали, что у Промеса «бешеные бонусы». Верно, что Квинси – самый высокооплачиваемый футболист команды за то время, пока вы владеете клубом?

– Не хочу раскрывать внутреннюю кухню, потому что для меня это потом будет чревато.

В текущем сезоне Квинси забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 25-ти матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

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