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    Балотелли: «Я мечтаю о возвращении в сборную Италии»

    Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал возможность перехода в «Наполи» и рассказал о планах на международную карьеру.

    «Наполи«? Насколько я понял, дело было в президенте, который был против моего перехода. Все ведь знают, что я был бы очень рад трансферу в эту команду.

    Не буду врать – я мечтаю о возвращении в сборную Италии. Мой отец был моим самым главным болельщиком, поэтому футболка сборной дает мне особые чувства и в ней я всегда выкладываюсь по полной», – сказал 27-летний форвард.

    В текущем сезоне он забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех турниров.

    Балотелли вызывался в «Скуадру Адзурру» с 2010 по 2014 год и принял участие в трех крупных турнирах – Евро-2012 (2-е место), Кубок конфедераций-2013 (3-е место), ЧМ-2014 (не вышли из группы).

    Источник: ESPN

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    21.12.2017 18:39
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    Комментарии (4)
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    Killer_King
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    Забудь, просрал все ты уже
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    jinhae
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    а уже 27
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    ologreds
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