Балотелли: «Я мечтаю о возвращении в сборную Италии»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли прокомментировал возможность перехода в «Наполи» и рассказал о планах на международную карьеру.

«Наполи«? Насколько я понял, дело было в президенте, который был против моего перехода. Все ведь знают, что я был бы очень рад трансферу в эту команду.

Не буду врать – я мечтаю о возвращении в сборную Италии. Мой отец был моим самым главным болельщиком, поэтому футболка сборной дает мне особые чувства и в ней я всегда выкладываюсь по полной», – сказал 27-летний форвард.

В текущем сезоне он забил 16 голов и отдал одну результативную передачу в 21-м матче всех турниров.

Балотелли вызывался в «Скуадру Адзурру» с 2010 по 2014 год и принял участие в трех крупных турнирах – Евро-2012 (2-е место), Кубок конфедераций-2013 (3-е место), ЧМ-2014 (не вышли из группы).