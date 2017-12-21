«Бавария» продлила контракт с Команом

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман продлил соглашение с клубом до июня 2023 года. Об этом сообщило немецкое издание Bild.

Коман пополнил состав мюнхенцев в июле 2015 года, перейдя из «Ювентуса» на правах аренды. Два года спустя «Бавария» выкупила права на француза за 21 миллион евро. В текущем сезоне на счету 21-летнего футболиста четыре мяча и семь голевых передач в 24-х матчах всех соревнований.

Напомним, сегодня «Бавария» анонсировала покупку нападающего Сандро Вагнера из «Хоффенхайма».

Команда Юппа Хайнкеса лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.