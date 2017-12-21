Бердыев: «Я знаю руководство «Ростова» как порядочных и честных людей»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал слова Дмитрия Кириченко о том, что работать в «Ростове» – значит, не уважать себя.

«Кириченко – тренер, который только начинает свою карьеру. И если он не будет поддаваться эмоциям, его ждет большое будущее. Я знаю руководство «Ростова» как порядочных и честных людей. Арташес и Алексей (Арутюнянц и Рыскин, президент и спортивный директор клуба – прим. «Бомбардира») держат слово и не терпят обмана.

Они пришли в клуб в тяжелое время, взяв не только ответственность, но и финансовые обязательства. Болельщики еще оценят вклад этих людей в развитие клуба», – сказал Бердыев.

Казанский клуб под руководством Бердыева занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.