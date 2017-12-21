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    • Бердыев: «Я знаю руководство «Ростова» как порядочных и честных людей»

    Бердыев: «Я знаю руководство «Ростова» как порядочных и честных людей»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал слова Дмитрия Кириченко о том, что работать в «Ростове» – значит, не уважать себя.

    «Кириченко – тренер, который только начинает свою карьеру. И если он не будет поддаваться эмоциям, его ждет большое будущее. Я знаю руководство «Ростова» как порядочных и честных людей. Арташес и Алексей (Арутюнянц и Рыскин, президент и спортивный директор клуба – прим. «Бомбардира») держат слово и не терпят обмана.

    Они пришли в клуб в тяжелое время, взяв не только ответственность, но и финансовые обязательства. Болельщики еще оценят вклад этих людей в развитие клуба», – сказал Бердыев.

    Казанский клуб под руководством Бердыева занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.12.2017 15:55
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    Комментарии (20)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    maygli
    1513864522
    Бекиевичу можно верить. Да и Кириченко поблагодарил руководство. Понятно, что он с горяча наговорил. Два года всего работает тренером в клубе Помогал Гамуле, Бердыеву, Кучуку. Ну поработал бы ещё год помощником Карпина и стал бы потом главным тренером "Ростова". Но видно у него есть предложения. Может от Зенита?
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    FanatSerj
    1513867146
    " и не терпят обмана." - вот тут они то и прокололись, причем когда Арташес давал объяснения почему не Кириченко, еще до комментрий самого Кириченко, все уже написали, что за бред и чушь он несет "не смог дозвонился", сразу все написали, чтоб хоть отмазку получше нашел. В итоге перед всеми болельщиками звиздоболом прослыл, да и как руководитель клуба вызывает подозрения, как ты не можешь оперативно пообщаться с человеком, который уже три года тренерскую должность в команде занимает.
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    OfaZavr
    1513870405
    очень слабо вериться в их порядочность, так не отнеслись бы к человеку.
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    андрей андреев
    1513871041
    "взяв не только ответственность, но и финансовые обязательства. " То есть,все долги клуба заплатят эти двое из своего кармана?
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    Соа́рес де Мора́ис
    1513871475
    Вот по этому Бердыев и не в Спартаке, слава богу.
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    Бубновский
    1513873938
    ...в данном случае, порядочность - понятие относительное....с бердыевым поступили порядочно....с кириченко - нет...как то так
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    paracetamol
    1513874591
    Эти порядочные и честные люди тебя и выперли, а до этого гнобили.
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    Lester84
    1513876003
    А че ж ты тогда с ними общий знаменатель не нашел и в Рубин свинтил, если они честные и порядочные люди?
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    19asmodey54
    1513924425
    а кто такое дима кириченко?
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    ologreds
    1694991692
    numo529872
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