Кириченко: «Не заслужил такого отношения к себе. Продолжить работу в «Ростове» – не уважать себя»

Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что не видит смысла в продолжении работы в донском клубе, так как руководство команды проявило к нему неуважение.

Кириченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» после ухода Леонида Кучука. Вчера команду возглавил Валерий Карпин.

– Для меня стало неожиданностью новость, что я несколько раз отказался от поста главного тренера «Ростова». Руководители клуба после матча с «Уфой» сказали, что у них есть несколько кандидатов на пост наставника команды и попросили меня быть на связи. Также мы обсудили мое видение по будущему команды, по усилению, я составил программу сборов. Все, кто хотел дозвониться до меня, сделали это.

– Как отнеслись к назначению Карпина?

– С уважением. Желаю ему удачи на новом посту. Но считаю, что я вряд ли заслужил такое отношение к себе после стольких лет в «Ростове». Поэтому в данной ситуации продолжить работу в команде, значит, не уважать себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку, я рад, что провел последние три года в этой команде.

Карпин – в «Ростове». У него получится?