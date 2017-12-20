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    • Кириченко: «Не заслужил такого отношения к себе. Продолжить работу в «Ростове» – не уважать себя»

    Кириченко: «Не заслужил такого отношения к себе. Продолжить работу в «Ростове» – не уважать себя»

    Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко заявил, что не видит смысла в продолжении работы в донском клубе, так как руководство команды проявило к нему неуважение.

    Кириченко был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова» после ухода Леонида Кучука. Вчера команду возглавил Валерий Карпин.

    – Для меня стало неожиданностью новость, что я несколько раз отказался от поста главного тренера «Ростова». Руководители клуба после матча с «Уфой» сказали, что у них есть несколько кандидатов на пост наставника команды и попросили меня быть на связи. Также мы обсудили мое видение по будущему команды, по усилению, я составил программу сборов. Все, кто хотел дозвониться до меня, сделали это.

    – Как отнеслись к назначению Карпина?

    – С уважением. Желаю ему удачи на новом посту. Но считаю, что я вряд ли заслужил такое отношение к себе после стольких лет в «Ростове». Поэтому в данной ситуации продолжить работу в команде, значит, не уважать себя. Спасибо всем болельщикам за поддержку, я рад, что провел последние три года в этой команде.

    Карпин – в «Ростове». У него получится?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 15:33
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    Комментарии (35)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Сильвербой
    1513787179
    Диме удачи конечно же! В конце сезона узнаем кто был прав!!!
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    Joko21
    1513787960
    мда... некрасиво с ним поступили
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    mialkov
    1513789420
    Искренне поддержу Дмитрия! такого - не заслуживал, это точно. Успехов в будущем. Ну а Ростову - поскорее избавиться от неадекватов в руководстве и вернуть себе место в еврокубках!
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    mihail200606
    1513789421
    почему то ему больше верится , чем президенту клуба...
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    Виктор12
    1513789822
    Кириченко прокомментировал ситуацию: - "Неожиданно для себя узнал, что два раза отказался от поста главного тренера! В сложившейся ситуации продолжение работы в клубе будет, прежде всего, неуважением к себе. Также считаю, что за годы, проведённые в команде, вряд ли заслужил того, чтобы об меня ВЫТИРАЛИ ноги." Вот вам и руководство Ростова, в знак благодарности Кириченко, за время работы в клубе, ВЫТЕРЛО об него НОГИ!!! Там, в Ростове, СОВСЕМ с ума СПЯТИЛИ!!! Это ТОЧНО!!! Я как узнал, так чуть со стула не упал. Карпин себя уже показал в Торпедо Армавир, что он из себя представляет - НИЧЕГО! И вот это тренерское НИЧЕГО назначают в Ростов, за спиной Кириченко! В Спартаке Карпин выезжал только за счёт состава, но в Ростове такого состава не будет, а стало быть и Карпин НИЧЕГО в Ростове не покажет! Поймите!!! Карпин не тренер!!! Не тренер! Горе от "УМА", а точнее ПОЛНОЕ его отсутствие у руководителей в Ростове!!! ХЛЕБНУТ они горя с Карпиным! ХЛЕБНУТ! Если уж на то пошло, то взяли бы лучше Игоря Черевченко! На ругани и матюках Карпина Ростов далеко не УЕДЕТ, а тренирует Карпин БЕЗОБРАЗНО! А какая тренировка такой и будет результат - БЕЗОБРАЗНЫЙ! Для тренерской работы у Карпина НЕ ХВАТАЕТ мозгов!!! Карпин умеет только ОРАТЬ и КРИЧАТЬ, да руками размахивать, а для этого БОЛЬШОГО ума не надо! Дмитрия Кириченко надо было НАЗНАЧАТЬ! От него толку в Ростове было бы больше, чем от Карпина. Там в Ростове совсем РИХНУЛИСЬ и загнули не в ту сторону! Будет Ростов стоять на вылет, пока не назначат Кириченко спасать, а Карпин не спаситель, а ВРЕДИТЕЛЬ!!! Как Карпин в Торпедо НАВРЕДИЛ, а теперь будет ВРЕДИТЬ в Ростове, пока руководители клуба не поймут, что СВАЛЯЛИ карпинского дурака! Форменный ростовский ИДИОТИЗМ! Форменный!!!
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    пряник929
    1513793477
    Мужской поступок - уйти в другую команду, по другому нельзя
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    nemolod
    1513798850
    Когда услышал смешное объяснение президента клуба,сразу стало понятно,что берут другого,где главной причиной станет не футбол,а бизнес !
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    _Marqella_
    1513804570
    Интересно Бердыев взял бы его к себе в Рубин помощником, для Кириченко наверное это было бы оптимальным вариантом т.к. в клубы РФПЛ главным его вряд ли возьмут а ФНЛ турнир не простой..
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    maygli
    1513806785
    Обиделся, не остался, сам ушёл, никто его не выгонял, а мог бы Карпину помогать. Карпин сам был в такой же ситуации. Вывел Спартак в ЛЧ, а летом Эмери назначили. остался помогал, а когда тот провалил сезон, опять возглавил уже как тренер. Тут либо ты любишь команду и клуб, либо себя. Человек сделал выбор, это его право и нечего обижаться.
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    ologreds
    1694991698
    numo529770
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