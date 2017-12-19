Карпин – в «Ростове». У него получится?

Экс-тренер «Спартака» нашел новую работу в РФПЛ.

Сегодня было официально объявлено, что Валерий Карпин возглавил «Ростов». С тренером был заключен контракт на 2,5 года. Помимо Карпина, на пост тренера «Ростова» претендовали Олег Кононов и Рашид Рахимов, но руководство донского клуба выбрало бывшего менеджера «Спартака».

twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) December 19, 2017

«Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове-на-Дону. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования», – сказал Карпин сразу после назначения.

Карпин в «Спартаке»

Карпин работал в структуре действующего чемпиона России на двух должностях – сначала в роли генерального директора, затем в роли главного тренера. Под его руководством «Спартак» дважды брал серебряные медали чемпионата, но до главных наград так и не добрался. Отметим, что Карпин становился главным тренером красно-белых дважды – в 2009 и в 2012 гг. Между двумя сроками Карпина в «Спартаке» успел поработать Унаи Эмери, нынешний менеджер Неймара и «ПСЖ».

«Спартак» расстался с Карпиным в марте 2014 года. Тогда же владелец клуба Леонид Федун довольно жестко отозвался о тренерских способностях Карпина:

«Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь, на 87 миллионов. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков... Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

Карпин не в «Спартаке»

После работы с Федуном Карпин возглавлял еще два клуба – испанскую «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. Оба проекта получились неудачными: в «Мальорке» Карпин продержался чуть более полугода, но из-за серии неудачных результатов был уволен.

«Торпедо» под его руководством застряло в зоне вылета и по итогам сезона-2015/16 покинуло ФНЛ. После этой неудачи стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Отметим, что заработная плата Карпина в ФНЛ составляла 1,125 миллиона рублей в месяц.

Карпин на телевидении

С июля 2016 по июль 2017 гг. Карпин работал в структуре телеканала «Матч ТВ» (эксперт, комментатор, главный редактор футбольных трансляций). Как минимум один проект с его участием – «Тотальный разбор» – заслужил высокую оценку со стороны зрителей и критиков.

Уход Карпина с «Матча» сопровождался слухами о том, что он покинул телеканал после разногласий с руководством, снявшим с эфира очередной выпуск «Тотального разбора» без объяснения причин. Сам Карпин опровергал эту информацию:

«Слышал эти домыслы: Карпин ушел, потому что сняли с эфира «Тотальный» разбор». Хочу внести ясность. Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел. Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер».

Небольшое наблюдение о Карпине от бывшего редактора «Тотального разбора» (из телеграм-канала «Всякая Дзич»):

«Полгода назад Валерий работал ведущим «Тотального Разбора» на «Матч ТВ», я делал вид, что был редактором. Главное впечатление: Карпин – невероятный трудоголик. Константин Генич рассказывал, что по дороге в Виго Валерий бесконечно просматривал матчи «Сельты». Перед апрельским эфиром Карпин смог поспать всего три часа и даже перед последним (так и не вышедшим) разрисовывал схему «Рубина» в аппаратной Останкино. Для чего не понятно – все знали, что он хочет вернуться в футбол».

Карпин в «Ростове»

В итоге спустя пять месяцев Карпин нашел новую работу в большом футболе – в «Ростове». Это будет его первая работа в высшей лиге со времен «Спартака»: и «Мальорка», и «Торпедо», когда там трудился Карпин, представляли Сегунду и ФНЛ соответственно.

«Ростов» на данный момент занимает десятую строчку в турнирной таблице и имеет четыре очка преимущества над зоной стыковых матчей. В начале декабря пост главного тренера ростовчан покинул Леонид Кучук. Под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

Отметим, что летом «Ростов» продал практически всех своих лидеров (Азмуна, Ерохина, Полоза, Нобоа, Граната, Наваса, Терентьева, Джанаева и др.) и потерял Курбана Бердыева, который вернулся в «Рубин».

Клуб традиционно не тратил больших денег на трансферы: по данным transfermarkt.com, летний шоппинг обошелся ростовчанам всего в 2,55 миллиона евро. На самый дорогой трансфер (им стал защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон) ушло 2 миллиона, а основным усилением стали свободные агенты и игроки, взятые в аренду: Песьяков, Макеев, Зуев, Юсупов, Ионов и др.

Задача Карпина – стабилизировать результаты «Ростова» и вернуть его к борьбе за еврокубки. Еще в начале этого года «Ростов» давал бой «Манчестер Юнайтед» и добывал для России еврокубковые очки. Бороться за выживание – точно не предел мечтаний болельщиков с берегов Дона.

Понедельник: «Надеюсь, Карпин вернет «Ростов» в еврокубки»