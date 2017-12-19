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    Карпин – в «Ростове». У него получится?


    3
    Голосов: 9
    19.12.2017 15:30
    Экс-тренер «Спартака» нашел новую работу в РФПЛ.

    Сегодня было официально объявлено, что Валерий Карпин возглавил «Ростов». С тренером был заключен контракт на 2,5 года. Помимо Карпина, на пост тренера «Ростова» претендовали Олег Кононов и Рашид Рахимов, но руководство донского клуба выбрало бывшего менеджера «Спартака».

    «Я очень рад приступить к работе в «Ростове». Это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о клубе и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове-на-Дону. В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования», – сказал Карпин сразу после назначения.

    Карпин в «Спартаке»

    Карпин работал в структуре действующего чемпиона России на двух должностях – сначала в роли генерального директора, затем в роли главного тренера. Под его руководством «Спартак» дважды брал серебряные медали чемпионата, но до главных наград так и не добрался. Отметим, что Карпин становился главным тренером красно-белых дважды – в 2009 и в 2012 гг. Между двумя сроками Карпина в «Спартаке» успел поработать Унаи Эмери, нынешний менеджер Неймара и «ПСЖ».

    «Спартак» расстался с Карпиным в марте 2014 года. Тогда же владелец клуба Леонид Федун довольно жестко отозвался о тренерских способностях Карпина:

    «Валерий Карпин за время своего пребывания в «Спартаке» израсходовал больше 250 миллионов долларов на покупки, продав, если не ошибаюсь, на 87 миллионов. Вот и все, понимаете? На 280 миллионов можно было купить трех Халков... Сбитый летчик может говорить все, но он сбитый летчик».

    Карпин не в «Спартаке»

    После работы с Федуном Карпин возглавлял еще два клуба – испанскую «Мальорку» и «Торпедо» из Армавира. Оба проекта получились неудачными: в «Мальорке» Карпин продержался чуть более полугода, но из-за серии неудачных результатов был уволен.

    «Торпедо» под его руководством застряло в зоне вылета и по итогам сезона-2015/16 покинуло ФНЛ. После этой неудачи стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Отметим, что заработная плата Карпина в ФНЛ составляла 1,125 миллиона рублей в месяц.

    Карпин на телевидении

    С июля 2016 по июль 2017 гг. Карпин работал в структуре телеканала «Матч ТВ» (эксперт, комментатор, главный редактор футбольных трансляций). Как минимум один проект с его участием – «Тотальный разбор» – заслужил высокую оценку со стороны зрителей и критиков.

    Уход Карпина с «Матча» сопровождался слухами о том, что он покинул телеканал после разногласий с руководством, снявшим с эфира очередной выпуск «Тотального разбора» без объяснения причин. Сам Карпин опровергал эту информацию:

    «Слышал эти домыслы: Карпин ушел, потому что сняли с эфира «Тотальный» разбор». Хочу внести ясность. Все наоборот: «Тотальный разбор» сняли с эфира, потому что я ушел.

    Я рад, что мне удалось попробовать себя на новом поприще, но в последнее время я стал скучать по большому футболу. Я никогда не говорил, что планирую строить телевизионную карьеру. В первую очередь я тренер».

    Небольшое наблюдение о Карпине от бывшего редактора «Тотального разбора» (из телеграм-канала «Всякая Дзич»):

    «Полгода назад Валерий работал ведущим «Тотального Разбора» на «Матч ТВ», я делал вид, что был редактором. Главное впечатление: Карпин – невероятный трудоголик. Константин Генич рассказывал, что по дороге в Виго Валерий бесконечно просматривал матчи «Сельты». Перед апрельским эфиром Карпин смог поспать всего три часа и даже перед последним (так и не вышедшим) разрисовывал схему «Рубина» в аппаратной Останкино. Для чего не понятно – все знали, что он хочет вернуться в футбол».

    Карпин в «Ростове»

    В итоге спустя пять месяцев Карпин нашел новую работу в большом футболе – в «Ростове». Это будет его первая работа в высшей лиге со времен «Спартака»: и «Мальорка», и «Торпедо», когда там трудился Карпин, представляли Сегунду и ФНЛ соответственно.

    «Ростов» на данный момент занимает десятую строчку в турнирной таблице и имеет четыре очка преимущества над зоной стыковых матчей. В начале декабря пост главного тренера ростовчан покинул Леонид Кучук. Под его руководством команда одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела восемь поражений.

    Отметим, что летом «Ростов» продал практически всех своих лидеров (Азмуна, Ерохина, Полоза, Нобоа, Граната, Наваса, Терентьева, Джанаева и др.) и потерял Курбана Бердыева, который вернулся в «Рубин».

    Клуб традиционно не тратил больших денег на трансферы: по данным transfermarkt.com, летний шоппинг обошелся ростовчанам всего в 2,55 миллиона евро. На самый дорогой трансфер (им стал защитник сборной Исландии Сверрир Ингасон) ушло 2 миллиона, а основным усилением стали свободные агенты и игроки, взятые в аренду: Песьяков, Макеев, Зуев, Юсупов, Ионов и др.

    Задача Карпина – стабилизировать результаты «Ростова» и вернуть его к борьбе за еврокубки. Еще в начале этого года «Ростов» давал бой «Манчестер Юнайтед» и добывал для России еврокубковые очки. Бороться за выживание – точно не предел мечтаний болельщиков с берегов Дона.

    Понедельник: «Надеюсь, Карпин вернет «Ростов» в еврокубки»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии52
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    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 22 декабря 2017, 19:34

      Карпин – о «Ростове»: денег нет, но вы играйте !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 21 декабря 2017, 21:10

      Время покажет, по моему они найдут общий язык с Кириченко и командой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 21 декабря 2017, 20:01

      Успехов Карпину!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1858

      mahan 20 декабря 2017, 15:31

      Удачи Валерию Карпину.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 20 декабря 2017, 15:16

      Валера возвращается! Но зачем?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70700

      insider_retro 20 декабря 2017, 12:51

      Всё очень непредсказуемо... Но на особые тренерские изыски не надеюсь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4475

      Snek 20 декабря 2017, 12:31

      дайти волери паработать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 20 декабря 2017, 09:27

      Валера-верим)теперь будут говорить болельщики Ростова)
      а в целом удачи ему.а то после такого фееричного сезона,Ростов сейчас совсем не радует.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 декабря 2017, 09:08

      По Карпину вопросов нет - с ним всё давно ясно. Зато появились вопросы к Арутюнянцу.

      2
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      Рейтинг: +1389

      brhr 20 декабря 2017, 07:30

      Просчай Ростов . Ты был так дорог нашим сердцам!

      2
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