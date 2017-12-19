Понедельник: «Надеюсь, Карпин вернет «Ростов» в еврокубки»

Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник выразил надежду, что новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, о назначении которого было объявлено сегодня, сможет вернуть желто-синим возможность выступать в еврокубковых турнирах.

«Я сторонник того, чтобы в «Ростове» работал местный тренер. Но раз так случилось, то хочу пожелать Карпину удачи и успехов в команде.

Сможет он снова вернуть «Ростов» в еврокубки? Давайте не будем так далеко заглядывать. Но лично я буду надеяться на это», – сказал Понедельник.

Ранее Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Под его руководством красно-белые дважды становились обладателями серебряных медалей РФПЛ.

После 20-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.