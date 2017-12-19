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    Понедельник: «Надеюсь, Карпин вернет «Ростов» в еврокубки»

    Бывший нападающий сборной СССР Виктор Понедельник выразил надежду, что новый главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, о назначении которого было объявлено сегодня, сможет вернуть желто-синим возможность выступать в еврокубковых турнирах.

    «Я сторонник того, чтобы в «Ростове» работал местный тренер. Но раз так случилось, то хочу пожелать Карпину удачи и успехов в команде.

    Сможет он снова вернуть «Ростов» в еврокубки? Давайте не будем так далеко заглядывать. Но лично я буду надеяться на это», – сказал Понедельник.

    Ранее Карпин возглавлял «Спартак», «Мальорку» и «Армавир». Под его руководством красно-белые дважды становились обладателями серебряных медалей РФПЛ.

    После 20-ти туров «Ростов» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 25 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.12.2017 16:45
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    Комментарии (3)
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    ibragim_ibragimov_99
    1513712049
    "понедельник" :\
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    арейская
    1513731757
    Очень надеюсь на это и я...
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    ologreds
    1694991704
    numo529676
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