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    • Министр спорта Пермского края: «У «Амкара» есть ресурсы для участия в сезоне»

    Министр спорта Пермского края: «У «Амкара» есть ресурсы для участия в сезоне»

    Министр спорта Пермского края Олег Глызин прокомментировал финансовую ситуацию «Амкара». Ранее главный тренер Гаджи Гаджиев сообщил о больших проблемах клуба с бюджетом.

    «На встрече с президентом футбольного клуба «Амкар» я еще раз озвучил нашу позицию о том, что финансирование профессиональных клубов, в том числе «Амкара», будет продолжено по тем правилам и в тех объемах, которые были установлены ранее.

    Необходимые средства в объеме 200 миллионов рублей в бюджете на 2018 год предусмотрены. У клуба есть ресурсы для продолжения участия в сезоне.

    Было обсуждено, что менеджерам профессиональных клубов необходимо усилить работу с потенциальными спонсорами и инвесторами. От эффективности этой работы зависят перспективы клубов.

    Кроме того, рассчитываем, что «Амкар» будет активно участвовать и в процессе развития массового и детского спорта в регионе. Считаю, что диалог получился и мы нашли взаимопонимание по механизмам дальнейшей работы», – сказал Глызин.

    Сообщалось, что пермский клуб может прекратить существование.

    «Денег сейчас нет совсем». «Амкар» может погибнуть

    Источник: Р-Спорт

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    21.12.2017 14:29
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    paracetamol
    1513856478
    200 миллионов рублей - это курам на смех. Даже попилить нечего - сказал Глызин. Поэтому ну его на ...
    Ответить
    bset
    1513856583
    Хватит уже существовать за счет бюджета. Пусть сами деньги ищут. А из бюджета пусть бонусы идут за развитие ДЮСШ и инфраструктуры.
    Ответить
    DOCTOR PENALTY
    1513856653
    Приплыли?
    Ответить
    silver29
    1513856681
    Да (((((((, с таким "бюджетом" хватит только на трамвае ездить и на трех разовое питание понедельник-среда-пятница.
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    Alex3920486
    1513858616
    Ага, уже нашли бабло)) Правильный ход Гаджи Гаджиева...
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    maygli
    1513862307
    По сравнению с Локомотивом в 27,5 раз меньше, по сравнению с Зенитом в 50 раз. Как говорится почувствуйте разницу господа чиновники
    Ответить
    Александр52
    1513863291
    Министр спорта это как Министр электрификации и газификации удалённых районов и деревень. Какой результат от этой должности??? Вот забыл, но вспомнил, где то был так же Министр землетрясений товарищь Фортунатов.
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    яйва-яйва
    1513869167
    Ну и хорошо!
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    retiremen
    1513889808
    Вне зависимости ни от чего хорошая, боевая команда.
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    ologreds
    1694991691
    numo529866
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