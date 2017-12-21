Министр спорта Пермского края: «У «Амкара» есть ресурсы для участия в сезоне»

Министр спорта Пермского края Олег Глызин прокомментировал финансовую ситуацию «Амкара». Ранее главный тренер Гаджи Гаджиев сообщил о больших проблемах клуба с бюджетом.

«На встрече с президентом футбольного клуба «Амкар» я еще раз озвучил нашу позицию о том, что финансирование профессиональных клубов, в том числе «Амкара», будет продолжено по тем правилам и в тех объемах, которые были установлены ранее.

Необходимые средства в объеме 200 миллионов рублей в бюджете на 2018 год предусмотрены. У клуба есть ресурсы для продолжения участия в сезоне.

Было обсуждено, что менеджерам профессиональных клубов необходимо усилить работу с потенциальными спонсорами и инвесторами. От эффективности этой работы зависят перспективы клубов.

Кроме того, рассчитываем, что «Амкар» будет активно участвовать и в процессе развития массового и детского спорта в регионе. Считаю, что диалог получился и мы нашли взаимопонимание по механизмам дальнейшей работы», – сказал Глызин.

Сообщалось, что пермский клуб может прекратить существование.

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