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    «Денег сейчас нет совсем». «Амкар» может погибнуть


    1.7
    Голосов: 3
    21.12.2017 20:30
    Клуб из Перми, возможно, не дотянет даже до конца сезона.

    Что происходит?

    Спустя семь лет история повторяется. Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов в интервью клубной пресс-службе заявил: «У нас существует острая необходимость усилиться. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта, и там было объявлено, что финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще на жизнь. Так что, возможно, нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за «Амкар» сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать».

    Игорь Резвухин, генеральный директор «Амкара».

    Федеральные СМИ раскрутили это заявление до обсуждения. С комментариями вышел генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин: «Руководство клуба ни разу не просило министра или руководителя региона увеличить нам финансирование из бюджета. Все, с чем мы обращались – это с просьбой помочь в переговорах с действующими предприятиями Пермского края, трехлетние контракты с которыми у нас завершились!

    Руководители этих предприятий просят участия представителя администрации в переговорах – они помогали «Амкару» в рамках соглашения о социальном сотрудничестве с Краем, так что участие властей в этом вопросе необходимо. А других потенциальных спонсоров в регионе просто-напросто нет».

    А в конце добавил: «Сейчас мы получаем слова поддержки от болельщиков всей страны. «Амкар» любят и уважают в России, а дома к нам такое отношение, словно мы тунеядцы какие-то».

    Такое уже было?

    21-е декабря 2010-го года. На официальном сайте «Амкара» появляется сообщение о том, что клуб выходит из состава участников РФПЛ на следующий сезон и добровольно переводится в первый дивизион. Новость шокировала всех, но пермские болельщики до последнего в нее не верили: у клуба всегда был самый маленький бюджет в лиге и всегда он находил выход из ситуации. Но после Нового года ситуация не поменялась.

    Уже тогда у пермяков сложилось откровенное недоверие к местной власти – ранее из-за банкротства распался двукратный чемпион России (и единственный, кто брал титул помимо ЦСКА) баскетбольный «Урал-Грейт», еле-еле дышал хоккейный «Молот-Прикамье», который из-за финансовых проблем покинул Суперлигу. По сути, «Амкар» − это все, что осталось у болельщиков в регионе.

    #АмкарЖиви – это хэштег становится актуальным минимум раз в семь лет.

    После Нового года температура в Перми упала ниже -20˚, но это не помешало нескольким сотням болельщиков выйти на митинг в центре города. Требование одно – спасти «Амкар». На мероприятие специально прилетел на тот момент президент ВОБ Александр Шпрыгин. Зачитав какой-то сентиментальный текст по бумажке, он быстро исчез. Далее к микрофону подошли защитник Алексей Попов и легенда красно-черных Константин Паромонов.

    Затем в интернете начался сбор средств на спасение клуба. Со всей России наскребли немного – чуть меньше 200 тысяч рублей. Потом эти деньги клуб потратит на новый билдборд. А в середине января «Амкар» отзовет заявление об отказе участвовать в новом сезоне РФПЛ. Деньги нашлись – местный бизнесмен Геннадий Шилов внес свои 300 миллионов рублей в казну клуба и спас команду, заодно став ее президентом.

    Что об этом говорят?

    Параллель с 2010-м проводится уже автоматически. У «Амкара» (точнее у всех спортивных клубов Перми) дикие проблемы с деньгами. Команды даже не нашла себе титульного спонсора. Несколько лет назад местные чиновники установили для профессиональных команд следующую систему финансирования: на каждый спонсорский рубль, привлеченный клубом, руководство края дает рубль от себя. Условно: тот же «Амкар» в последние годы находил около 400 миллионов спонсорских денег и получал дополнительно столько же от администрации региона. Вот и получается сумма в 800 миллионов рублей.

    При этом в целом 2017-й сложился с экономической точки зрения прекрасно: проданные в «Спартак» Селихов и Джикия заткнули долговые ямы. К тому же это позволило сохранить лидеров команды и даже взять парочку футболистов в аренду. «Амкар» уже достаточно давно подписывает игроков только бесплатно.

    На продаже Джикии в «Спартак» пермяки заработали приличные для себя деньги (150 млн рублей).

    «Амкару» необходимо получить несколько сотен миллионов рублей от спонсоров, чтобы столько же получить от края. Но без администрации с текущими инвесторами договориться не получается, и клуб пока вовсе остается без денег, поскольку финансирование спортивных команд формируется на календарный год. В этой ситуации шумиха клубу попросту необходима.

    В разговоре с «Бомбардиром» один из сотрудников ФК «Амкар» рассказал: «Задолженностей на сегодняшний день нет. Шум подняли уже после того, как мы ушли в отпуск − нам не говорили, что есть проблемы. Все было нормально, премии и зарплаты в последние месяцы приходили вовремя. Никто и подумать не мог, что все так. Всю информацию сейчас узнаю из СМИ. Но то, что денег сейчас нет совсем, – это правда».

    При этом ситуация в клубе меняется чуть ли не ежедневно. Еще недавно пресс-служба писала о том, что «Амкар» полетит на сборы в Турцию, где сыграет с вполне серьезными соперниками (чего стоит один только «Краснодар»). Затем сообщение удаляется. Появляется новое – основной состав команды отправится с «молодежкой» тренироваться в Сочи. Но и эта информация вскоре пропадает. Никто в команде не знает точно, что будет завтра.

    Что будет дальше?

    Гендиректор клуба Игорь Резвухин сообщает, что деньги все-таки дадут. Но для спокойной жизни их не хватит: «В четверг было совещание у министра спорта. На нем нам однозначно дали понять, что финансирование на 2018 год будет ограничено, то есть «Амкару» выделят всего 200 миллионов рублей – это примерно та сумма, которую мы платим в год в виде налогов.

    Понятно, что надо еще на что-то жить. Мы зарабатываем сами, постепенно эта динамика улучшается, но все равно получается, что бюджет из года в год дефицитный. Поэтому было бы неправильно заходить с таким бюджетом на остаток сезона».

    Ясность так или иначе наступит совсем скоро. «11 января должны начаться сборы. Но по факту вопрос нужно решить до 29 декабря. После Нового года никто с этим разбираться точно не будет», − продолжает источник из клуба.

    «Амкар» играет в Премьер-лиге с 2004 года − и только раз опускался до 14-го места. За эти годы клуб сыграл в финале Кубка России и почти дожал ЦСКА, подарил русскому футболу мем «Без болгара нет «Амкара», дал РФПЛ тренеров Рашида Рахимова и Миодрага Божовича, стал карьерным взлетом для Станислава Черчесова, оставался единственной командой с искусственным газоном и однажды привозил в Пермь английский «Фулхэм». Теперь все это может закончиться.

    50 главных людей 2017 года

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Сайт ФК «Амкар», Global Look Press
    Рейтинг: 1.7 Голосов: 3
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 24 декабря 2017, 13:42

      столько лет сидеть на шее у детей и пенсионеров и при этом даже не собирают полный стадион нафиг они нужны, если не найдут спонсор то пусть переходят в любители

      1
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      Рейтинг: +225

      dovakin 24 декабря 2017, 00:28

      Жалко Амкар. Удачи ребятам.

      1
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 23 декабря 2017, 12:02

      Хороший клуб, жаль если развалят.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 23 декабря 2017, 04:28

      Ну, вы не первые, где власти убивают командные виды спорта. На спортивной карте страны должны быть Москва, Питер, не много юга, и совсем малость западной Сибири. А все остальные регионы это резервация, да бабкокач.

      3
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин > woyser 24 декабря 2017, 13:43

      пусть лучше зимние виды спорта развивают

      -1
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      Рейтинг: -3

      lihindic 23 декабря 2017, 00:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      КОКОЙ ФУТБОЛ... ИМ ДЕНЕГ НАДО ПРОСТО...

      -4
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      Рейтинг: -3

      lihindic 23 декабря 2017, 00:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      НИЩЕБРОДЫ ТУПЫЕ...

      -4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 декабря 2017, 00:02

      Извините, теперь читаю статью и опять бесит!!!!!!!!!!!!!" Затем в интернете начался сбор средств на спасение клуба. Со всей России наскребли немного – чуть меньше 200 тысяч рублей. Потом эти деньги клуб потратит на новый билдборд." Билборд-это реклама! Собрали деньги на рекламу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Безобразие! Либо журналисты чудики, либо руководство-идиоты! И, я тут взял калькулятор, 800 000 000 РУБЛЕЙ ну никак не обеспечат безбедную жизнь болгар, отбывающих "номер" на поле!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 декабря 2017, 23:50

      Признаюсь, не читал всю эту статью, но глядя на титульное фото меня взбесило! Это футболист? Сколько получают футболисты Амкара в месяц? Сомневаюсь, что 20000 РУБЛЕЙ! Я на их месячную зарплату живу 2 года! Месяц, 2, 3, 5, не получали зарплату-согласен, но живите по средствам и не покупайте мерседесы! Не платят-через суд взыщите, но мне стыдно было бы просить то, что "НЕ ЗАРАБОТАЛ"! Вы на каком месте? Какие премиальные? Какие деньги вообще? О чем речь? На месте местных властей за такой результат вообще "голыми ходили"! Проблема в другом! Что есть контракт, а КАК ИГРАЕШЬ никого не волнует! Ты попробуй болванку выточи не того размера-тебе сейчас же штраф в 3-е кратном размере-а здесь играй, не играй, забивай, не забивай, желтые, красные карточки-все "по барабану"! ВЫ КОМУ ЖАЛУЕТЕСЬ? Болельщик беднее вас в 1000 раз!

      4
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      Рейтинг: +225

      dovakin > Serjoga 24 декабря 2017, 15:50

      Нынче в почете мельдониевые спортсмены, футболисты и певицы ротовой полостью, остальные жители страны пусть живут (выживают) на среднюю з.п. в 15-20 тыс.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 22 декабря 2017, 22:19

      Однако если бы болельщики ходили на футбол, то хоть какой то доход с билетов и повод искать больше денег, а так непонятно кому этот клуб нужен. 15 человек местных и полторы тысячи приезжих если играет Спартак. Это унизительно для команды. Просто иметь клуб, который никому не нужен кроме губернатора и статистики?

      1
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 22 декабря 2017, 18:39

      любимый клуб в рфпл(

      1
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      Рейтинг: -3

      lihindic > Hugo Lloris 23 декабря 2017, 00:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      чем он те любим

      -5
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris > lihindic 26 декабря 2017, 12:37

      просто нравится
      знаешь есть внутренняя симпатия
      и несмотря на то что я из питера,мне амкар нравится намного больше чем зенит)

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