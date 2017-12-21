«Денег сейчас нет совсем». «Амкар» может погибнуть

Клуб из Перми, возможно, не дотянет даже до конца сезона.

Что происходит?

Спустя семь лет история повторяется. Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов в интервью клубной пресс-службе заявил: «У нас существует острая необходимость усилиться. Но на днях руководители клуба встречались с министром спорта, и там было объявлено, что финансирования не будет не то что на селекцию, а вообще на жизнь. Так что, возможно, нам придется отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, играющих за «Амкар» сейчас. Нам по-прежнему нужно выживать».

Игорь Резвухин, генеральный директор «Амкара».

Федеральные СМИ раскрутили это заявление до обсуждения. С комментариями вышел генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин: «Руководство клуба ни разу не просило министра или руководителя региона увеличить нам финансирование из бюджета. Все, с чем мы обращались – это с просьбой помочь в переговорах с действующими предприятиями Пермского края, трехлетние контракты с которыми у нас завершились!

Руководители этих предприятий просят участия представителя администрации в переговорах – они помогали «Амкару» в рамках соглашения о социальном сотрудничестве с Краем, так что участие властей в этом вопросе необходимо. А других потенциальных спонсоров в регионе просто-напросто нет».

А в конце добавил: «Сейчас мы получаем слова поддержки от болельщиков всей страны. «Амкар» любят и уважают в России, а дома к нам такое отношение, словно мы тунеядцы какие-то».

Такое уже было?

21-е декабря 2010-го года. На официальном сайте «Амкара» появляется сообщение о том, что клуб выходит из состава участников РФПЛ на следующий сезон и добровольно переводится в первый дивизион. Новость шокировала всех, но пермские болельщики до последнего в нее не верили: у клуба всегда был самый маленький бюджет в лиге и всегда он находил выход из ситуации. Но после Нового года ситуация не поменялась.

Уже тогда у пермяков сложилось откровенное недоверие к местной власти – ранее из-за банкротства распался двукратный чемпион России (и единственный, кто брал титул помимо ЦСКА) баскетбольный «Урал-Грейт», еле-еле дышал хоккейный «Молот-Прикамье», который из-за финансовых проблем покинул Суперлигу. По сути, «Амкар» − это все, что осталось у болельщиков в регионе.

#АмкарЖиви – это хэштег становится актуальным минимум раз в семь лет.

После Нового года температура в Перми упала ниже -20˚, но это не помешало нескольким сотням болельщиков выйти на митинг в центре города. Требование одно – спасти «Амкар». На мероприятие специально прилетел на тот момент президент ВОБ Александр Шпрыгин. Зачитав какой-то сентиментальный текст по бумажке, он быстро исчез. Далее к микрофону подошли защитник Алексей Попов и легенда красно-черных Константин Паромонов.

Затем в интернете начался сбор средств на спасение клуба. Со всей России наскребли немного – чуть меньше 200 тысяч рублей. Потом эти деньги клуб потратит на новый билдборд. А в середине января «Амкар» отзовет заявление об отказе участвовать в новом сезоне РФПЛ. Деньги нашлись – местный бизнесмен Геннадий Шилов внес свои 300 миллионов рублей в казну клуба и спас команду, заодно став ее президентом.

Что об этом говорят?

Параллель с 2010-м проводится уже автоматически. У «Амкара» (точнее у всех спортивных клубов Перми) дикие проблемы с деньгами. Команды даже не нашла себе титульного спонсора. Несколько лет назад местные чиновники установили для профессиональных команд следующую систему финансирования: на каждый спонсорский рубль, привлеченный клубом, руководство края дает рубль от себя. Условно: тот же «Амкар» в последние годы находил около 400 миллионов спонсорских денег и получал дополнительно столько же от администрации региона. Вот и получается сумма в 800 миллионов рублей.

При этом в целом 2017-й сложился с экономической точки зрения прекрасно: проданные в «Спартак» Селихов и Джикия заткнули долговые ямы. К тому же это позволило сохранить лидеров команды и даже взять парочку футболистов в аренду. «Амкар» уже достаточно давно подписывает игроков только бесплатно.

На продаже Джикии в «Спартак» пермяки заработали приличные для себя деньги (150 млн рублей).

«Амкару» необходимо получить несколько сотен миллионов рублей от спонсоров, чтобы столько же получить от края. Но без администрации с текущими инвесторами договориться не получается, и клуб пока вовсе остается без денег, поскольку финансирование спортивных команд формируется на календарный год. В этой ситуации шумиха клубу попросту необходима.

В разговоре с «Бомбардиром» один из сотрудников ФК «Амкар» рассказал: «Задолженностей на сегодняшний день нет. Шум подняли уже после того, как мы ушли в отпуск − нам не говорили, что есть проблемы. Все было нормально, премии и зарплаты в последние месяцы приходили вовремя. Никто и подумать не мог, что все так. Всю информацию сейчас узнаю из СМИ. Но то, что денег сейчас нет совсем, – это правда».

При этом ситуация в клубе меняется чуть ли не ежедневно. Еще недавно пресс-служба писала о том, что «Амкар» полетит на сборы в Турцию, где сыграет с вполне серьезными соперниками (чего стоит один только «Краснодар»). Затем сообщение удаляется. Появляется новое – основной состав команды отправится с «молодежкой» тренироваться в Сочи. Но и эта информация вскоре пропадает. Никто в команде не знает точно, что будет завтра.

Что будет дальше?

Гендиректор клуба Игорь Резвухин сообщает, что деньги все-таки дадут. Но для спокойной жизни их не хватит: «В четверг было совещание у министра спорта. На нем нам однозначно дали понять, что финансирование на 2018 год будет ограничено, то есть «Амкару» выделят всего 200 миллионов рублей – это примерно та сумма, которую мы платим в год в виде налогов.

Понятно, что надо еще на что-то жить. Мы зарабатываем сами, постепенно эта динамика улучшается, но все равно получается, что бюджет из года в год дефицитный. Поэтому было бы неправильно заходить с таким бюджетом на остаток сезона».

Ясность так или иначе наступит совсем скоро. «11 января должны начаться сборы. Но по факту вопрос нужно решить до 29 декабря. После Нового года никто с этим разбираться точно не будет», − продолжает источник из клуба.

«Амкар» играет в Премьер-лиге с 2004 года − и только раз опускался до 14-го места. За эти годы клуб сыграл в финале Кубка России и почти дожал ЦСКА, подарил русскому футболу мем «Без болгара нет «Амкара», дал РФПЛ тренеров Рашида Рахимова и Миодрага Божовича, стал карьерным взлетом для Станислава Черчесова, оставался единственной командой с искусственным газоном и однажды привозил в Пермь английский «Фулхэм». Теперь все это может закончиться.

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