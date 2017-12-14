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    Гаджиев: «У «Амкара» очень большие сложности с бюджетом»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о финансовой ситуации в клубе.

    «Клуб может прекратить существование. Это связано с тем, что для участия в профессиональных соревнованиях нужно иметь соответствующий бюджет.

    На сегодняшний день с этим есть очень большие сложности: на протяжении нескольких лет были механизмы финансирования, но сейчас они нарушаются. Клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет.

    Один из наиболее вероятных способов – создание ГЧП [государственно-частное партнерство — прим. ред.], это то, что сейчас обсуждается. Я в курсе событий, которые происходят в клубе. Все попытки руководства клуба выработать общую позицию с министерством спорта не получаются», — сказал Гаджиев.

    О ситуации также высказался генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин. По его словам, клубу не подтверждают финансирование на следующий год.

    Источник: ТАСС

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    14.12.2017 20:40
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1513273362
    Печально,что в 21 веке распадаются клубы!!!
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    kanav67
    1513273958
    Если уж Газпром позиционирует себя как "национальное достояние", то по какой причине эта госструктура стала достоянием одной команды?
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    ViktorMG
    1513275005
    Вот так исчезла Москва, Торпедо и много более мелких команд. Зато появился мутный Арарат, как будто мало Анжи. И после этого предложение Федуна не кажется таким уж нелепым.
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    yorgenbarenz
    1513276683
    У нас ведь одни патриоты в кремле сидят?А оппозиция-западные агенты?Кто у нас там Челси купил? Пушкин?Так пусть Пушкин продаст Челси и купит Амкар!
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    Полная Канистра
    1513276754
    жить надо по средствам экономия должна быть экономной
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    OfaZavr
    1513326188
    очень, очень жаль что такое повторяется раз за разом тов ФНЛ, ПФЛ теперь еще в ПЛ, желаю Амкару выкарабкаться из этой ситуации и надеюсь все таки не допустят подобного.
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    ologreds
    1694991734
    numo529191
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