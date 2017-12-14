Гаджиев: «У «Амкара» очень большие сложности с бюджетом»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о финансовой ситуации в клубе.

«Клуб может прекратить существование. Это связано с тем, что для участия в профессиональных соревнованиях нужно иметь соответствующий бюджет.

На сегодняшний день с этим есть очень большие сложности: на протяжении нескольких лет были механизмы финансирования, но сейчас они нарушаются. Клуб разработал стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет.

Один из наиболее вероятных способов – создание ГЧП [государственно-частное партнерство — прим. ред.], это то, что сейчас обсуждается. Я в курсе событий, которые происходят в клубе. Все попытки руководства клуба выработать общую позицию с министерством спорта не получаются», — сказал Гаджиев.

О ситуации также высказался генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин. По его словам, клубу не подтверждают финансирование на следующий год.