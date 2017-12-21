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    «Милан»: «Бонуччи опроверг слухи о своем уходе»

    «Милан» на официальном сайте прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Леонардо Бонуччи. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к итальянцу со стороны «Реала».

    «Если коротко – такие сообщения неприемлемы. В реальности Леонардо опроверг эти слухи.

    Бонуччи абсолютно уверен в нашем проекте, что указывает на абсолютную бессмысленность этих предрождественских историй.

    Капитан «россонери» усердно работает, как и другие футболисты, чтобы исправить неприятную ситуацию для клуба», – говорится в сообщении.

    Бонуччи перешел в миланский клуб в июле из «Ювентуса» за 42 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету одна голевая передача в 23-х матчах всех соревнований. После 17-ти туров чемпионата Италии команда Дженнаро Гаттузо занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Милан»

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    21.12.2017 13:37
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    Комментарии (2)
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    VIPded
    1513868861
    С такой его рентабельностью так лучше перепродать его сливочным...
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    ologreds
    1694991692
    numo529861
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