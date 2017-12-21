«Милан»: «Бонуччи опроверг слухи о своем уходе»

«Милан» на официальном сайте прокомментировал информацию о возможном уходе защитника Леонардо Бонуччи. Ранее «Бомбардир» писал об интересе к итальянцу со стороны «Реала».

«Если коротко – такие сообщения неприемлемы. В реальности Леонардо опроверг эти слухи.

Бонуччи абсолютно уверен в нашем проекте, что указывает на абсолютную бессмысленность этих предрождественских историй.

Капитан «россонери» усердно работает, как и другие футболисты, чтобы исправить неприятную ситуацию для клуба», – говорится в сообщении.

Бонуччи перешел в миланский клуб в июле из «Ювентуса» за 42 миллиона евро. В текущем сезоне на его счету одна голевая передача в 23-х матчах всех соревнований. После 17-ти туров чемпионата Италии команда Дженнаро Гаттузо занимает восьмое место в турнирной таблице.