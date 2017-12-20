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    • Экс-игрок «Ахмата» Пирис: «Ради игроков Черчесов готов пойти на конфликт с руководством»

    Экс-игрок «Ахмата» Пирис: «Ради игроков Черчесов готов пойти на конфликт с руководством»

    Бывший игрок грозненского «Ахмата» Факундо Пирис дал характеристику нынешнему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. По словам южноамериканца, наш специалист всегда встает на защиту футболистов.

    «Я давал согласие на предложение из России совершенно вслепую – не зная, что меня там ждет. Черчесов просмотрел меня по видео, поверил и пригласил. Это тот тренер, который всегда встает на защиту футболистов – даже когда ради этого нужно идти в конфликт с руководством», – сказал Пирис Sputnik Mundo.

    Сейчас игрок выступает за французский «Монпелье».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.12.2017 21:46
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    Комментарии (3)
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    paracetamol
    1513837452
    Кто такой Пирис? Не помню!
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    x-x-x-x-x
    1513860867
    Факундо Пирис. опорный полузащитник
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    ologreds
    1694991695
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