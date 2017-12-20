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    • Болельщики «Лацио» подали в суд на арбитра матча против «Торино»

    Болельщики «Лацио» подали в суд на арбитра матча против «Торино»

    Фанаты итальянского «Лацио» решили направить коллективный иск в суд на главного судью матча 16 тура Серии А против «Торино» (1:3). Болельщики считают, что из-за необъективной работы Пьеро Джакомелли их команда потеряла три очка.

    Болельщики требуют какого-либо возмещения ущерба за финальный результат, не ставший, по их мнению, итогом честной спортивной борьбы.

    Добавим, что параллельно иску фанатов «лациали» против Джакомелли началось расследование, поскольку его подозревают в симпатиях к «Роме».

    «Лацио» может сняться с чемпионата Италии. И это не бред

    Источник: ANSA

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    20.12.2017 17:28
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Татарин за ЦСКА
    1513780726
    Странный судьишка!!!
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    15112007
    1513783273
    Моя ставка была на Лацио, Эх
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    hellkid
    1513837667
    всем очевидно, что до суда не дойдет, иначе будет прецендент
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    ologreds
    1694991697
    numo529779
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