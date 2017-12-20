Болельщики «Лацио» подали в суд на арбитра матча против «Торино»

Фанаты итальянского «Лацио» решили направить коллективный иск в суд на главного судью матча 16 тура Серии А против «Торино» (1:3). Болельщики считают, что из-за необъективной работы Пьеро Джакомелли их команда потеряла три очка.

Болельщики требуют какого-либо возмещения ущерба за финальный результат, не ставший, по их мнению, итогом честной спортивной борьбы.

Добавим, что параллельно иску фанатов «лациали» против Джакомелли началось расследование, поскольку его подозревают в симпатиях к «Роме».

«Лацио» может сняться с чемпионата Италии. И это не бред