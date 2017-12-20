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    • Итальянский судья заподозрен в симпатиях к «Роме». Против него открыли расследование

    Итальянский судья заподозрен в симпатиях к «Роме». Против него открыли расследование

    Судья Пьеро Джакомелли заподозрен в симпатиях к «Роме». Арбитр под фейковым именем на странице в фейсбуке опубликовал фотографию бывшего нападающего римлян Франческо Тотти вместе с собой.

    Итальянским арбитрам разрешено иметь аккаунты в социальных сетях, но запрещено обсуждать тему футбола в интернете. В связи с данным фактом Федерация футбола Италии открыла против Джакомелли расследование.

    Дополнительным поводом считается судейство итальянца в матче 16-го тура Серии А между «Лацио» и «Торино» (1:3), в котором арбитр удалил с поля нападающего римлян Чиро Иммобиле.

    Источник: Football Italia

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    20.12.2017 16:48
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    Комментарии (12)
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    insider_retro
    1513777903
    Засвистела коса итальянского правосудия!..)) Наверно, какой-то комитет по итальянской этике нарыл компромата в сетях..))
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    DeStar
    1513782254
    Бред
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    bset
    1513783816
    Скоро судьям запретят увлекаться футболом. Хочет быть судьей - должен ненавидеть футбол.
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    Killer_King
    1513785146
    По такой системе наших должны полностью всех отстранить
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    OfaZavr
    1513787075
    а как бывает просто после матча сфоткались он и выложил снимок просто с известным игроком ничего более а тут сразу к клубным симпатиям заподозрили.
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    ologreds
    1694991697
    numo529776
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