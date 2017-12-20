Итальянский судья заподозрен в симпатиях к «Роме». Против него открыли расследование

Судья Пьеро Джакомелли заподозрен в симпатиях к «Роме». Арбитр под фейковым именем на странице в фейсбуке опубликовал фотографию бывшего нападающего римлян Франческо Тотти вместе с собой.

Итальянским арбитрам разрешено иметь аккаунты в социальных сетях, но запрещено обсуждать тему футбола в интернете. В связи с данным фактом Федерация футбола Италии открыла против Джакомелли расследование.

Дополнительным поводом считается судейство итальянца в матче 16-го тура Серии А между «Лацио» и «Торино» (1:3), в котором арбитр удалил с поля нападающего римлян Чиро Иммобиле.