Канчельскис: «Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Лучший – Семин»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал главного тренера «Локомотива» Юрий Семин лучшим специалистом РФПЛ в 2017 году.

На данный момент железнодорожники под руководством Семина единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

«Однозначно Сeмин. Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Почему не Семак? Мы выбираем лучшего. Если бы «Уфа» шла в тройке лидеров, тогда я бы сказал Семак. В данный момент «Локомотив» демонстрирует лучший футбол. Команда играет, команда ожила. Без вопросов Сeмин!

За счeт чего он достиг такого результата? Он сплотил ребят, они не чувствуют такого напряжения или давления, как тот же «Спартак», что надо второй год выигрывать чемпионат. Юрий Павлович объединил команду, собрал хороший коллектив, отсюда и результат», – сказал Канчельскис.