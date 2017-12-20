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    • Канчельскис: «Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Лучший – Семин»

    Канчельскис: «Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Лучший – Семин»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал главного тренера «Локомотива» Юрий Семин лучшим специалистом РФПЛ в 2017 году.

    На данный момент железнодорожники под руководством Семина единолично лидируют в турнирной таблице чемпионата России.

    «Однозначно Сeмин. Получать 0:7 и называть Карреру лучшим тренером – издевательство. Почему не Семак? Мы выбираем лучшего. Если бы «Уфа» шла в тройке лидеров, тогда я бы сказал Семак. В данный момент «Локомотив» демонстрирует лучший футбол. Команда играет, команда ожила. Без вопросов Сeмин!

    За счeт чего он достиг такого результата? Он сплотил ребят, они не чувствуют такого напряжения или давления, как тот же «Спартак», что надо второй год выигрывать чемпионат. Юрий Павлович объединил команду, собрал хороший коллектив, отсюда и результат», – сказал Канчельскис.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.12.2017 16:33
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    Комментарии (119)
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    Кинстифа
    1513825690
    Если Семин выйграет весеннюю часть и приведет локо к чемпионству.... Тогда он будет лучшим тренером, а писать что в 2017 был Семин лучший... смешно..
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    Freyd
    1513827408
    Ты клоун,выаграй с каким нить клубом чемпионство а потом напиши
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    Диктор
    1513833661
    Мнение неудачника.
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    mahan
    1513838362
    Сразу видно, человек не в курсе происходящего, выбирали лучшего тренера в 2017 году. Каррера в 2017г. со Спартаком, выиграл чемпионат страны , супер кубок страны (обыграв Локомотив с Семиным), ушли на зимнюю пазу на 3 месте, вышли в 1/16 лиги европы, вышли в 1/4 финала кубка России. Семин в чемпионате сезоне 2016-2017 занял только 8 место, выиграл кубок страны 2017, в новом розыгрыше вылетел из кубка, вышли в 1/16 лиги европы, на зимнюю паузу ушли с первого места, проиграл супер кубок страны. Так, что надо судить адекватно в 2017 г. Каррера лучший тренер 2017 г.
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    Fan Loko mik
    1513845067
    Абсолютно верно!
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    ARTHUR19
    1513852266
    Получать 0:2 от Тосно на домашнем стадионе и называть Семина лучшим тренером - издевательство. Лучший тренер Манчини. Ваша очередь подхватывать эстафету.
    Ответить
    SpartakSpartakSpartak
    1513856501
    Выбирается лучший тренер за весь 2017 год, а не тренер лидера первого круга. У Карреры больше выигранных титулов, чем у Семина в 2017 году, поэтому именно он лучший тренер года.
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    Spartak №1
    1513859828
    читаю некоторые комменты и удивляюсь... якобы Спартак сделал Аленичев. подскажите хоть одну команду которая на багаже уволенного тренера играет вот уже полтора года. все же помнят какой мутной была команда времен правления Аленичева.
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    Colonist
    1513860481
    Конечно Каррера лучший! Это даже лошади понятно!
    Ответить
    ologreds
    1694991697
    numo529775
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