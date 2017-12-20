Смолов: «В будущем сборная России будет дерзкой»

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от игры национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

Напомним, на групповом этапе турнира россияне сыграют против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

– Перед Кубком конфедераций вы сказали, что в будущем хотели бы видеть дерзкую сборную России. Какой предстала команда на самом турнире?

– Сборная пыталась быть дерзкой. Но сказалась нехватка опыта выступлений на таком турнире у многих молодых ребят. Уверен, в будущем будет дерзкая команда. Я не просто так тогда это сказал.

– Как вам наши соперники по группе чемпионата мира?

– С группой нам повезло, это правда. Потому что нам могли попасться гораздо более сильные соперники и нам было бы гораздо труднее. Но, как показывает практика, не бывает проходных и легких матчей на чемпионате мира, потому что есть страны, и на ЧМ-2018 они тоже будут, которые попали на такой турнир впервые за 28 лет. И поэтому у многих футболистов это единственная возможность сыграть на чемпионате мира за всю свою карьеру. Естественно, они будут стараться показать свой максимум. Плюс, конечно, груз ответственности из-за того, что мы выступаем дома.