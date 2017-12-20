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    Смолов: «В будущем сборная России будет дерзкой»

    Нападающий сборной России Федор Смолов поделился ожиданиями от игры национальной команды на домашнем чемпионате мира-2018.

    Напомним, на групповом этапе турнира россияне сыграют против Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

    – Перед Кубком конфедераций вы сказали, что в будущем хотели бы видеть дерзкую сборную России. Какой предстала команда на самом турнире?

    – Сборная пыталась быть дерзкой. Но сказалась нехватка опыта выступлений на таком турнире у многих молодых ребят. Уверен, в будущем будет дерзкая команда. Я не просто так тогда это сказал.

    – Как вам наши соперники по группе чемпионата мира?

    – С группой нам повезло, это правда. Потому что нам могли попасться гораздо более сильные соперники и нам было бы гораздо труднее. Но, как показывает практика, не бывает проходных и легких матчей на чемпионате мира, потому что есть страны, и на ЧМ-2018 они тоже будут, которые попали на такой турнир впервые за 28 лет. И поэтому у многих футболистов это единственная возможность сыграть на чемпионате мира за всю свою карьеру. Естественно, они будут стараться показать свой максимум. Плюс, конечно, груз ответственности из-за того, что мы выступаем дома.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.12.2017 14:35
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acer2003
    1513770497
    Поглядим на Вашу дерзость !!!
    Ответить
    insider_retro
    1513770514
    Плохо сказать у Фёдора язык не поворачивается, а а бравые песни петь - здравый смысл не позволяет!... Отсюда и дерзкий оптимизм, навеянный надеждами!..)) "Пропасть у нас и спереди, и сзади: впереди пропасть дерзости, сзади — осторожности!.." (Уинстон Черчилль)
    Ответить
    silver29
    1513770620
    Пока вы только борзые.Дерзкий отвечает за свои слова, а борзый - шелупонь мелкотравчатая, бла-бла-бла.
    Ответить
    polt
    1513771319
    Молча бы готовились к ЧМ, чего раньше времени петь дифирамбы. Как бы не получить отлуп, к чему мы уже привыкли.
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    Lester84
    1513771482
    Дерзкой и чОткой!))) Отвечаю)) (с)Смолов
    Ответить
    momwig_
    1513775622
    Лучше бы не дерзить ,а играть учились...
    Ответить
    OfaZavr
    1513785131
    много говорите мало делаете, попробуйте наоборот.
    Ответить
    Snek
    1513815801
    дерскоя как пуля рескоя
    Ответить
    serppion
    1513853550
    «В будущем сборная России будет дерзкой». Жаль только, жить в эту пору прекрасную Уж не придется ни мне, ни тебе. Н. Некрасов
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    ologreds
    1694991698
    numo529765
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